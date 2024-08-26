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美油電混合車 躍市場新寵

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美汽車銷售年增率 圖／經濟日報提供
美汽車銷售年增率 圖／經濟日報提供

由於許多車主仍有意採用電動車，但又想保有汽油引擎的安全性，帶動插電式油電混合動力車（PHEV）的需求日增，今年第1季美國銷量年比躍增59%。

車廠也日益從純電動車轉向混合動力車，在美國上市的車款數量2019年來已翻增近一倍。

Cox汽車公司的研究顯示，美國今年第1季插電式油電車銷量年增59%，雖然在整體市占率仍小，但2022年來已擴增近一倍，達到2.4%。

經銷商表示，一些對電動車有興趣的買家，仍希望保有汽油引擎的安全性。買家也發現，在車廠和聯邦政府的大力支持下，插電式油電車有時可能會是最便宜的選項。

車廠也有了推出更多油電車的理由。汽車研究網站Edmunds指出，美國市面上的插電式油電車款式數量2019年已增加近一倍到47款，包括豐田RAV4和福特（Ford）Escape運動休旅車（SUV）的油電版。

福特日前表示，已取消推出一款純電動大型SUV的計畫，改為提供混合動力版本，其中可能包括插電式油電車。

分析師表示，美國的插電式油電車銷售成長，有很大程度是受監管法規推動。

Jeep和克萊斯勒等品牌的母公司Stellantis，過去因未能達成排廢規定而支付了巨額罰款，今年開始在美國銷售純電動車之餘，目前也傾向開發插電式油電車，以符合地方和聯邦法規。

研究機構Motor Intelligence數據顯示，光是Jeep的Wrangler和Grand Cherokee這兩款車，就占美國插電式油電車上半年銷售的約三分之一。

汽車業主管和分析師表示，現在聯邦法規變更，將確定未來幾年會有更多插電式油電車上市。美國環保署（EPA）3月制定新的廢氣排放門檻，以嚴格管制2027-2032年車款的汙染限制。

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