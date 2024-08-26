輝達上季營收 預期將達300億美元

多位分析師說，輝達（Nvidia）在本周公布財報時將展現驚人的成長，預期上季營收將達到三百億美元的里程碑；輝達兩季前才跨過兩百億美元的關卡。

Raymond James公司分析師帕朱里說，輝達本周三（廿八日）盤後將公布上季財報，營收可能突破三百億美元。滙豐分析師法蘭克．李也估計可達三百億美元。目前市場普遍預測為二八七億美元。

至少在過去五年來輝達每季營收都優於市場預期。即便輝達上季營收只符合市場預期的二八七億美元，也展現出令人印象深刻的成長，因為這意味著營收比一年前多出一倍以上。