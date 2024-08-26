SpaceX本周挑戰太空漫步

億萬富豪馬斯克旗下的太空業者SpaceX，本周將挑戰史上首見的民間企業太空漫步，是SpaceX迄今風險最高的任務之一，也將考驗該公司的薄型太空裝等創新設備。

電子支付業者Shift4創辦人艾薩克曼與一名退役的空軍飛行員，準備在27日搭乘改裝後的飛龍號（Dragon Crew）升空，兩天後將在距離地球700公里之處，展開20分鐘的太空漫步。到目前為止，只有國家派出的太空人，曾在距離地球400公里遠的國際太空站（ISS），進行太空漫步。

兩人將在飛龍號內穿上新的薄型太空裝。這艘改裝後的飛龍號，能在真空狀態下打開艙門，不須移除氣閘，做法相當罕見，並將穿越范艾倫輻射帶（Van Allen belt）的局部地區，此區有來自太陽的帶電粒子，會干擾衛星的電子儀器，並影響人類健康，將考驗飛龍號的電子設備和防護層，以及太空裝。

SpaceX把這次為期五天的任務，命名為北極星黎明（Polaris Dawn），由電子支付公司Shift4創辦人艾薩克曼資助，他拒絕透露出資金額，但估計超過1億美元，同行人員還有兩名SpaceX員工。

這艘太空船將繞行橢圓形軌道，離地球最近時相距190公里，最遠相距1,400公里，為美國1972年阿波羅登月計畫結束以來，飛行最遠的載人任務。

美國太空總署（NASA）的退休太空人魏斯曼說，SpaceX「以多種方式挑戰極限」，「要飛向更高之處，要到阿波羅任務以來輻射最嚴重的環境」。