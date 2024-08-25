日本2025年編列百億預算 促進資源再利用

日本產經新聞報導，為促進資源再利用與循環經濟，日本環境省將於2025年度預算編列100億日圓（約新台幣22億元），用於引進脫碳型資源循環設備，相較2024年度預算增加2成。此外，促進先進資源循環的投資項目預算，也將從50億日圓倍增至100億日圓。

日本政府將循環經濟定位為國家戰略，上月召開相關閣揆會議，計劃在今年內制定政策，透過跨部會合作進行推動。

日本目前裝設的太陽能板預料將在2030年代中期超過使用年限，屆時將出現大量廢棄太陽能板。日本政府為此規劃4億日圓預算，用於促進太陽能板等材料的再生利用，同時將制定強制回收太陽能板的機制，相關法案最快將於明年送交國會。

根據今年5月通過的「再資源化事業等的高度化法」，日本政府規劃提撥6億日圓，用以支持把高科技產業廢棄物轉變為再生材料的企業，並促進這些企業與需要再生材料的製造商之間的合作，目標是建立一個穩定的再生材料循環體系，同時推動脫碳化並強化競爭力。

此外，為了擴大對汽車產業供應再生材料，日本政府也將提撥7億日圓推動產官學合作。

歐洲近年來致力於減少時尚方面的廢棄物，日本政府也跟緊腳步，將規劃11億日圓預算，用於減少衣物類廢棄物與食品浪費，並促進紙類再生利用。

為了促進循環經濟，經濟產業省也將提撥25億日圓，用於促進產官學合作。

循環經濟指的是透過資源的循環來解決社會問題，同時促進經濟成長，實現雙贏的概念。近年來，部分資源儲備國開始限制或禁止特定礦物的出口，因此資源循環從經濟安全層面上也成為急需解決的課題。