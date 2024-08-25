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日本鬧米荒！天氣熱、觀光客回籠成主因 米價也開始飆漲

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
去年天熱收成差加上觀光客回籠，竟導致日本近來鬧起米荒。路透
去年天熱收成差加上觀光客回籠，竟導致日本近來鬧起米荒。路透

日本近來遭受稻米供應不足的打擊，因為去年夏季的高溫衝擊供應，同時入境旅客暴增導致超市貨架被一掃而空，迫使業者限制購買量。雖然今年收成的稻米有望從9月底開始緩和供應短缺，但日本米價已經開始飆漲。

讀賣新聞報導，日本農林水產省數據顯示，6月底的民間稻米庫存比去年同期減少約20%，降至最低水準的156萬噸。

去年夏季的嚴重高溫導致稻米品質惡化，進而造成供應短缺。同時，隨著入境觀光客以歷來最快速度的湧入，企業的需求也暴增。

福岡縣農會直銷中心一名員工向有意買米的消費者解釋，他要買的稻米品牌已經賣完了。這名消費者看到空蕩蕩的貨架很驚訝地說：「我以前從未遇過米賣完。」

此外，九州宮崎縣沿海8月8日發生的地震，也讓情況更加惡化，一些民眾急忙採購稻米，以準備可能發生的南海海槽地震。不過，農林省呼籲大眾維持冷靜，保證今年收成的所有稻米將終結供應短缺。

這個問題已影響到日本米價。日本農會一袋60公斤的稻米，和批發商等企業間平均所有品牌的相對交易價格，在6月達到15,865日圓，為2013年8月來最高；當時因為2011年的東日本大地震，加劇稻米短缺。雖然日本米價7月略為下滑，仍比去年同期高13%。

地震 日本 稻米 觀光客 農會 高溫

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