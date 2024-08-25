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輝達本周將發布上季財報 市場緊盯營收能否突破300億美元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
分析師預期，輝達本周公布的最新財報將展現驚人的成長，上季營收可能跨過300億美元的里程碑。路透
分析師預期，輝達本周公布的最新財報將展現驚人的成長，上季營收可能跨過300億美元的里程碑。路透

輝達（Nvidia）本周將公布上季財報，預料再度展現驚人成長，更有分析師預估上季營收將達到300億美元的里程碑，市場將緊盯Hopper晶片的供應限制緩解進展、Blackwell晶片的出貨進度、及明年財測，卻也凸顯輝達面臨市場高度期待的挑戰

輝達預定28日美股盤後將公布止於7月底的年度第2季（上季）財報，營收預估將比去年同期成長112%至287億美元，每股盈餘年增139%到0.65美元。Raymond James公司分析師帕朱里甚至預期，輝達上季營收可能突破300億美元。該公司單季營收在一年前首度突破100億美元，在今年1月結束的當季營收則超過200億美元。

帕朱里說，他看到輝達Hopper系列晶片的強勁需求，也不太擔心新Blackwell晶片系列可能延遲出貨，「沒理由懷疑『輝達（和台積電）』的執行能力，且樂觀認為B100／B200今年將出貨，GB200 NVL機櫃系統將在2025年上半年出貨」。

他說，就算Blackwell出貨短期延遲，可能有助於提升輝達的毛利率，他估計Hopper系列晶片的毛利率比Blackwell高出3到6個百分點。Keybanc資本市場分析師團隊預期，先前傳出的Blackwell晶片延後三個月出貨，不會對輝達的近期財報與財測造成重大影響，Hopper晶片的預訂量將增加。

滙豐分析師法蘭克．李也認為輝達上季營收可達300億美元，本季營收將增至330億美元，下季為360億美元，「下一代GB200晶片的路線圖變化和生產延遲不可能對（下半年度或2026年度前景]產生重大影響。」

Rosenblatt證券公司分析師莫斯曼認為，唯一潛在意外是Hopper平台供應仍受限。他也看好輝達的網路事業，指稱SpectrumX乙太網路轉換，有望成為規模數十億美元的事業。

分析師預期，輝達單季營收有望在未來一年內增至400億美元。根據FactSet訪調的分析師共識，輝達在明年7月的當季營收可達396億美元，明年10月當季營收將增至423億美元。

台積電 團隊 網路 輝達

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