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如「鬼城」卻遭瘋搶…越南河內郊區土地競拍 高出底價18倍官方要查

中央社／ 河內25日專電

越南首都河內市郊區土地日前競拍，每平方公尺拍出新台幣約17萬元天價、高出底價18倍。諷刺的是，這些空地附近的成屋沒什麼人入住，宛如一座鬼城，但投資客仍磨刀霍霍搶進。

河內市淮德縣（Hoai Duc）19日舉行土地競拍，10多塊位於淮德縣前安鄉（Tien Yen）的土地以每平方公尺超過1億越南盾價格拍出，最高價達1.333億越南盾（新台幣約17萬元），與附近一些新市鎮的連棟別墅價格相當。

淮德縣位於河內市西邊，距離市中心約17公里，不塞車的情況下路程約半小時。相中「大河內市」發展潛力，淮德縣10多年前開始被投資客鎖定，過度「超前部署」的下場，導致當地有數千棟荒廢的透天厝

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，儘管這些房子年漲幅逾10%不等，但幾乎沒有什麼成交量。在當地投資10多年的友俊（Huu Tuan）表示，由於價格已經上漲，這類產品很難轉手，自住客根本買不起。

當地一排位於湖邊的別墅自從蓋好後一直保持原狀，目前售價每平方公尺介於1億至1.25億越南盾。面積250至300平方公尺的別墅售價達250至370億越南盾，價格較去年年底漲20%以上，但成交量很少。

前越南自然資源與環境部副部長鄧雄武（DangHung Vo）表示，投資需求和實際居住需求在房地產市場上始終並存。然而，在許多都會區，投資客購買的比率高達70%，自住者的比率相對較少。

淮德縣土地競拍價格過高已被官方盯上。越南時報（VietTimes）報導，河內市淮德縣政府下令，原定8月26日的土地使用權競拍將暫停，以便根據越南總理范明正（Pham Minh Chinh）的指示，落實檢查、審理工作。

河內市政府21日也已下發公文，針對河內市土地使用權競拍價格異常飆高的結果進行審查。公文內容提到，清威縣（Thanh Oai）的土地競拍價格高出底價7至8倍，其中，淮德縣的情況最誇張，高出18倍。

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