各國搶建光電廠 與農搶地成難題

各國爭相搶進光電商機，英國、澳洲等國近期都啟動大型光電廠建設計畫，但搶農地的爭議從未中斷！隨著淨零碳排的浪潮，各國都擴大光電計畫，法國與日本政府都立法要求光電廠建築於農地上，要確保農作物不受極端氣候影響，或產量也不能減少太多。

英、澳大型光電計畫

《BBC》報導，儘管面對反對聲浪，認為太陽能電廠將佔據良好農地，影響到當地農業。然而，因為再生能源的迫切需求，英國斯塔福郡仍批准了48兆瓦太陽光電廠的大型計畫，

《france24》報導，澳洲日前也批准於北部偏鄉建立大型太陽能發電廠，預計為300萬戶供電，還會建立連接澳洲與新加坡的電纜。澳洲環境部長普利伯塞克宣稱，「這將是世界上最大的光電，預示著澳洲將成為國際綠能的佼佼者。」

澳洲氣候委員會執行長麥肯齊表示，新的太陽能中心將使澳洲成為「清潔能源強國」，尤其還能提供負擔得起的能源和減少氣候污染。

立法確保農產量

隨著淨零碳排趨勢，世界各國都爭相建造太陽光電廠，加速擺脫化石燃料。目前中國仍處於綠能的領導地位，風力與太陽能發電量幾乎是其他國家總合的兩倍。

然而，《自然期刊》報導，為了解決太陽能電廠爭搶農地的狀況，法國政府甚至於2023年通過法律，要求業者若在農地上建造太陽能光電廠，就要為農地提供協助，如確保農產品產量增加、避免農作物受到極端氣候影響；日本政府也立法要求安裝太陽能板的農地，產量減少幅度不能超過20%。

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