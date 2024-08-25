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自俄國進口石油遇阻 匈牙利指歐盟從中作梗

中央社／ 布達佩斯24日綜合外電報導

匈牙利外交部長西亞爾托今天表示，歐盟執委會決定不會就俄羅斯烏克蘭向匈牙利供油受阻的爭端進行調解，這顯示歐盟是造成匈牙利供油中斷的幕後黑手。

烏克蘭6月將俄國路克石油公司（Lukoil）列入制裁名單，阻止路克油產經過烏克蘭領土運往斯洛伐克和匈牙利的煉油廠後，引起斯洛伐克和匈牙利抗議。

路透社報導，西亞爾托（Peter Szijjarto）在未提供證據下發表上述言論。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）昨天已拒絕匈牙利和斯洛伐克的要求，不會在兩國與烏克蘭之間就制裁問題進行調解。

西亞爾托表示：「歐盟執委會宣布不願協助確保匈牙利和斯洛伐克的能源供應，這一事實顯示，制裁令是從布魯塞爾發送到基輔的，引發匈牙利和斯洛伐克在能源供應上的挑戰與問題。」

歐盟執委會發言人拒絕對西亞爾托的言論置評。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，歐盟委執委會一直支持烏克蘭，並多次敦促歐盟國家別再仰賴對莫斯科的能源供應。歐盟已對俄國大部分石油進口實施制裁。

歐盟執委會發言人23日表示，沒有跡象表明烏克蘭的制裁危害到歐洲的能源供應，因為俄國石油繼續流經另一條德魯斯巴（Druzhba）管線，這條管線也經過烏克蘭，將俄羅斯與斯洛伐克和匈牙利連結起來。

對匈牙利外長今天的言論，烏克蘭政府未立即回覆路透社的置評要求。

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