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輝達28日財報 美股關鍵風向球

聯合報／ 編譯劉忠勇陳律安／綜合報導

美國股債市上周五（二十三日）全面上漲，聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞年會發出迄今最明確的九月降息信號。在美國利率即將轉向的歷史時刻，今年股市當紅炸子雞輝達（ＮＶＩＤＩＡ）本周將發布財報和對人工智慧（ＡＩ）投資的展望，成為左右市場信心的另一關鍵轉折點。

輝達六月盤中股價突破每股一百四十美元後，本月初重挫一度跌到九十點六九美元，如今又大舉反攻百分之四十，站上一二五美元。Piper Sandler資深研究分析師庫瑪（Harsh Kumar）指出，輝達能製作最好的晶片，處於讓人既妒又羨的地位，但由於投資人對輝達期待甚高，這次財報可能難再激勵輝達股票或大盤，輝達之前單季營收曾超出預期約二十億美元，但由於外傳出貨延遲，這次可能略低於此數。

科技股上周五領漲，那斯達克綜合指數上漲百分之一點五，標普五百指數和道瓊工業指數各漲百分之一點一。

指數 科技股 美國

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