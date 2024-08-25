美9月降息訊號亮 股債齊揚…鮑爾談話激勵四大指數漲勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國股、債市和石油、黃金等商品市場23日全面上漲，因聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會發出迄今最明確的9月降息訊號。路透
美國股、債市和石油、黃金等商品市場23日全面上漲，因聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會發出迄今最明確的9月降息訊號。路透

美國股、債市和石油、黃金等商品市場上周五（23日）全面上漲，因聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會發出迄今最明確的9月降息訊號。在美國利率即將轉向的歷史時刻，股市當紅炸子雞輝達（NVIDIA）本周財報和對AI投資的展望，將成左右市場信心的另一關鍵。

科技股上周五領漲，那斯達克綜合指數上漲1.5%，標普500和道瓊工業指數各漲1.1%。三大指數周線全都收漲1%以上。

小型股羅素2000指數上周五漲3.2%；費城半導體指數漲2.8%，輝達勁揚4.6%，台積電ADR漲2.9%。

債券價格上漲，美國10年期公債殖利率降至3.806%，2年期債券殖利率由4.02%降至3.91%。利率期貨市場反映Fed今年底前降息至少1個百分點的可能性超過75%。

商品市場隨風險資產走高，布蘭特原油10月期貨大漲2.3%至每桶79.02美元；西德州原油期貨勁揚2.5%至每桶74.83美元；現貨黃金漲逾1%至每英兩2,512.59美元，接近歷史高點。

儘管華爾街已充分消化Fed會在下月展開貨幣政策寬鬆，但鮑爾指降息「時機已經到來」的說法等於印證市場看法。演講其他內容也不容忽視，首先，鮑爾承認近來在通膨方面已有進展，他認為經濟將穩健成長，安定市場對經濟的信心。

本周五將公布的7月個人消費支出（PCE）物價指數可望進一步確認Fed邁向2%的通膨目標。

輝達將在台灣時間本周四清晨發布第2季財報。輝達股價在6月盤中突破每股140美元後，本月初一度重挫，如今又大舉反攻40%，站上125美元。

Fed 輝達

延伸閱讀

能搭獲利便車？鮑爾明示Fed將降息 策略師：美債看漲但別太興奮

投資人期待高...美股本月最後一周是否上漲精彩完結篇 全看「輝達」表現

Fed主席不避諱選舉年降息 準備捍衛美就業市場

傑克森洞年會／Fed可能降息時間點曝光 一文看懂鮑爾演說重點

相關新聞

美9月降息訊號亮 股債齊揚…鮑爾談話激勵四大指數漲勢

美國股、債市和石油、黃金等商品市場上周五（23日）全面上漲，因聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會發出迄今最明確的...

傑克森洞年會上表態 美、英、歐央行確認降息路線

美國、歐洲、英國三大央行決策官員23日異口同聲表示，正朝啟動或持續降息方向前進，意味在疫後通膨從高峰回落後，利率居高不下...

AI熱 點燃高評級債發行潮

人工智慧（AI）軍備競賽如火如荼進行，如何籌措資金以備妥從晶圓廠、電力來源到光纖一切發展AI所需的元素，成為當務之急。隨...

輝達28日財報 美股關鍵風向球

美國股債市上周五（二十三日）全面上漲，聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞年會發出迄今最明確的九月降息信號。在美國利率即將...

Fed主席表明降息時機 美元指數面臨100攻防戰

聯準會（Fed）主席鮑爾表明降息時機已到，美元匯價應聲重貶，美元指數面臨100保衛戰，下探至13個月新低的100.718...

彭博：美年底前估基準利率下調3碼

經濟學家認為，美國勞動市場放緩程度超出預期，可能促使聯準會（Fed）更快速降息、幅度也更深。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。