美9月降息訊號亮 股債齊揚…鮑爾談話激勵四大指數漲勢

美國股、債市和石油、黃金等商品市場上周五（23日）全面上漲，因聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會發出迄今最明確的9月降息訊號。在美國利率即將轉向的歷史時刻，股市當紅炸子雞輝達（NVIDIA）本周財報和對AI投資的展望，將成左右市場信心的另一關鍵。

科技股上周五領漲，那斯達克綜合指數上漲1.5%，標普500和道瓊工業指數各漲1.1%。三大指數周線全都收漲1%以上。

小型股羅素2000指數上周五漲3.2%；費城半導體指數漲2.8%，輝達勁揚4.6%，台積電ADR漲2.9%。

債券價格上漲，美國10年期公債殖利率降至3.806%，2年期債券殖利率由4.02%降至3.91%。利率期貨市場反映Fed今年底前降息至少1個百分點的可能性超過75%。

商品市場隨風險資產走高，布蘭特原油10月期貨大漲2.3%至每桶79.02美元；西德州原油期貨勁揚2.5%至每桶74.83美元；現貨黃金漲逾1%至每英兩2,512.59美元，接近歷史高點。

儘管華爾街已充分消化Fed會在下月展開貨幣政策寬鬆，但鮑爾指降息「時機已經到來」的說法等於印證市場看法。演講其他內容也不容忽視，首先，鮑爾承認近來在通膨方面已有進展，他認為經濟將穩健成長，安定市場對經濟的信心。

本周五將公布的7月個人消費支出（PCE）物價指數可望進一步確認Fed邁向2%的通膨目標。

輝達將在台灣時間本周四清晨發布第2季財報。輝達股價在6月盤中突破每股140美元後，本月初一度重挫，如今又大舉反攻40%，站上125美元。