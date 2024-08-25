彭博：美年底前估基準利率下調3碼

經濟學家認為，美國勞動市場放緩程度超出預期，可能促使聯準會（Fed）更快速降息、幅度也更深。

根據彭博資訊8月針對經濟學家進行的每月最新調查，美國失業率在年底前預料將升至4.4%，且到明年中都將保持在這一水準，受訪的經濟學家也預估，就業成長速度將比一個月前預期減緩。這可望促使聯準會在年底前將基準利率下調75個基點（3碼），比前次調查多1碼，直到2026年的降息速度也會加快。

這份調查在本月16日至21日間進行，也就是上月就業報告公布之後；該報告為新冠疫情爆發以來最疲弱，失業率也連續四個月上升，觸發市場緊盯的衰退指數，也引爆全球股災，不過隨著後續數據顯示經濟降溫速度較和緩，股市已見回穩。

然而調查也顯示，經濟學家認為Fed在降息上已慢了一步，可能對勞動市場帶來過多壓力。