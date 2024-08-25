傑克森洞年會上表態 美、英、歐央行確認降息路線

美國、歐洲、英國三大央行決策官員23日異口同聲表示，正朝啟動或持續降息方向前進，意味在疫後通膨從高峰回落後，利率居高不下時代隨之落幕。

美聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞全球央行年會致詞時說：「調整政策時機已來臨。行進方向很清楚，降利率時機和步調將視往後數據、展望的變化和風險平衡而定。」鮑爾並表示，今後將全力支持就業市場，不樂見失業率進一步攀升。此話有如為Fed 9月調降利率拍板定案。

KPMG首席經濟學家史旺克說：「這場演講表明，勞動市場如今已成Fed首要焦點。」傑克森洞會議提出的研究報告顯示，美國勞動市場正瀕臨轉折點，倘若進一步減弱，失業率有猛竄之虞。

Fed降息時點大致底定，其他主要央行也朝同一方向邁進，已緩和投資人焦慮。不過，降息路上仍潛在不確定性與風險。央行官員對未來數月打算以多快速度調降利率，並未提供詳細指引。

與此同時，勞動市場與整體經濟成長展望出現疲態，正取代通膨、成為央行決策官員心目中的頭號威脅。

除鮑爾外，歐洲央行（ECB）管理委員會多位成員，包括芬蘭央行總裁雷恩（Plli Rehn）、拉脫維亞的卡扎克斯、克羅埃西亞的武伊西奇及葡萄牙的森特諾，都表示支持ECB繼6月開始降利率後，9月接續降息步伐。

雷恩形容，歐元區通膨減緩過程「上軌道」，並警告「歐洲成長展望相當受抑制，尤其是製造業」，因此強化9月降息的論據。森特諾表示，鑒於最近通膨與成長數據，進一步降利率是很容易下的決定。歐元區經濟上半年跌跌撞撞，通膨則大致符合ECB預期，正朝2025下半年降回2%目標邁進。

英國央行總裁貝利也表示，通膨揮之不去風險似正減弱，因此對進一步降息持開放態度。英國央行8月1日調降基準利率1碼（0.25個百分點）至5%，是新冠疫情爆發後首次降息。

其他國家，包括加拿大、紐西蘭和中國大陸，央行也紛紛寬鬆貨幣政策提振經濟。日本央行今年剛啟動17年來首見緊縮周期，是主要央行中利率不降反升的特例。