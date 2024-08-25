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全球精品需求疲軟 英富時100恐剔除Burberry

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Burberry股價在過去三個月內大跌30%。（彭博資訊）
Burberry股價在過去三個月內大跌30%。（彭博資訊）

英國精品業者Burberry集團因業績受全球精品需求疲軟影響，股價在過去三個月內大跌30%，現在傳出可能遭到英國富時100指數剔除，結束它在這項英國藍籌股指數的15年歷史。

富時100指數成分股的選擇基準是看市值排名，Burberry股價大跌令其市值排名下降。

富時羅素（FTSE Russell）本周二（27日）將公布指數成分股季度的暫定調整。Burberry目前市值約25億英鎊（33億美元），這讓它在富時350指數大中型股的排名下滑至第140，名次遠低做為富時100指數成分股所需的水準。Burberry自2009年9月以來， 一直是富時100指數成分股。

Hargreaves Lansdown資金暨市場主管史崔特說，Burberry看起來幾乎是會遭富時100指數剔除。

全球精品市場需求下滑之際，Burberry遭受的打擊甚大，尤其是在至關重要的中國大陸市場，公司最近因而發出獲利預警。Burberry沒有立即回應彭博的置評請求。

Burberry以有著獨特格紋內裡的風衣著名，先前試圖提升品牌至更高端市場，與法國的路易威登（Louis Vuitton）、愛馬仕（Hermes）等品牌競爭，結果未獲消費者青睞。管理高層頻繁換將也沒用，上個月，新任執行長才剛到職。

瑞銀分析師普茲在最近的報告中寫道，「Burberry品牌正走向重建的未知領域」，仍然未放棄要把自己定位為「真正精品」。

Burberry 成分股 指數

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