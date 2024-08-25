美7月新屋銷售大反彈

美國上月新屋銷售回彈至去年5月以來最高水準，可見買家把握房貸利率下降且可選擇物件增多的機會買房，也意味著美國房市熱度回升。

美國商務部23日公布，7月新屋銷售躍增10.6%，換算為經季節調整後的年率為73.9萬戶，增速超越彭博資訊和路透經濟學家預期，且全美四大區域皆增。美國6月新屋銷售也由原先公布的61.7萬戶上修至66.8萬戶。

房屋銷售增加，顯示房貸利率下降以及建商優渥的促銷方案推波助瀾。儘管成屋供應仍然緊俏，但有意購屋者在新屋市場卻有更多選擇。此外，新屋開價也比成屋更有競爭力。

美國現有房貸利率已由4月7.3%的高點降至6.5%，且預料將在聯準會（Fed）下個月降息後，進一步降低。Fed主席鮑爾在23日傑克森洞的談話中透露降息時機已至。

新屋銷售增加也使建商有機會消化庫存。上月新屋庫存降至46萬2,000棟，是年初以來最少，但仍是2008年以來最多。

以現有的銷售速度來看，該庫存量意味還有7.5個月的供應量，是去年9月以來最少，但仍高於疫情前的水準。

庫存量增加卻有助於抑制房價。7月新屋成交價中位數比去年略跌1.4%至42萬9,800美元。今年以來，除了一個月以外，每個月的成交價中位數都低於去年同期價格。

成屋市場的庫存也日益增加，但成屋供應量仍接近歷史低點，使房價居高不下。根據22日公布的另一份數據，7月成屋價格中位數價格創過去20年來的同月新高。

依地區劃分，美西的房屋銷售增速寫2022年2月以來最快，而中西部地區的房屋成交量是三年來最多。