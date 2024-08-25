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彭博：i16有望9月20日開賣 市場預估在新品發表會後隔周上市

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
彭博資訊引述消息人士報導，蘋果公司計劃在9月10日舉行今年最大規模的新產品發表會。示意圖。 美聯社
彭博資訊引述消息人士報導，蘋果公司計劃在9月10日舉行今年最大規模的新產品發表會。示意圖。 美聯社

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果公司計劃在9月10日舉行今年最大規模的新產品發表會，最新款智慧手機iPhone 16、第十代智慧手表Apple Watch、新的無線耳機AirPods將在會中亮相。

不願具名的知情人士告訴彭博，雖然具體時間尚未公布，但蘋果正為落在周二的9月10日舉行秋季新品發表會做準備。預計在發表會之後，iPhone 16等蘋果新款產品將在隔周五（9月20日）開賣。這樣的時程，符合蘋果近年來的一貫安排。

彭博向蘋果查證，蘋果一位代表不予置評。

彭博指出，今年這場產品發表會對蘋果非常重要，因為最幾近幾季，蘋果智慧手機和穿戴裝置的銷售低迷。一旦新款手機iPhone 16能在9月20日上市，就代表新iPhone初期的部分營收將被計入本季（蘋果會計年度第4季）的業績內。根據蘋果目前預估，本季的銷售額可較去年同期成長約5%。

更大一部分的新產品銷售將恰逢年底購物旺季。分析師預期下季度蘋果的營收將可成長7%至1,284億美元。

據了解，iPhone 16的Pro機型將擁有更大的顯示螢幕和新的相機功能，例如，專門用於拍照的按鈕。蘋果同時將推出一套名為「Apple Intelligence」（蘋果智慧）的AI工具。 然而整體而言，新手機外觀上不會與去年的型號有太大差異。

蘋果的穿戴裝置則會出現較大的變化。Apple Watch Series 10手表表身將更薄、並且配備更大的螢幕。蘋果也將調整AirPods產品線，推出新的低階和中階版本，在中階版本的AirPods上提供降噪功能，入門級款式則將進行2019年以來首次翻新。

今年稍後，蘋果也計劃展開Mac電腦過渡到M4處理器的作業。升級後的Mac電腦，傳統上會在9月新品發表會之後至少約一個月左右才會公開。

根據彭博看到的開發者測試日誌，蘋果加快對四款新Mac測試，以確保它們與第三方應用程式的兼容性。這些新款電腦都搭載M4晶片，其中三款的中央處理器（CPU）為10核心，繪圖處理器（GPU）亦為10核心。入門款的CPU和GPU則是8核心。

Watch 應用程式 智慧手表

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