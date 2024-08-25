AI熱 點燃高評級債發行潮

人工智慧（AI）軍備競賽如火如荼進行，如何籌措資金以備妥從晶圓廠、電力來源到光纖一切發展AI所需的元素，成為當務之急。隨著近來愈來愈多企業，特別是高科技大廠和公用事業公司，尋求藉發債支應耗費巨資的AI計畫，高評級公司債市場在資助AI革命中開始占有一席之地。

例如上周，超微（AMD）同意以價值49億美元的現金與股票交易，收購伺服器製造商ZT Systems，以強化資料中心技術並挑戰輝達（Nvidia）。超微財務長胡錦（Jean Hu）在法說會上表示，除了運用資產負債表上的現金之外，也打算額外發債籌資。

再往前一周，Meta Platforms發售105億美元的投資級公司債，發債金額為這家社群媒體公司歷年來最大，意在提高現金水位以備AI支出之需。今年稍早，英特爾透過關係企業Foundry JV Holdco出售38.5億美元投資級債券，籌措亞利桑那晶片廠擴廠計畫。

彭博分析師表示，這類交易方興未艾，尤其因為AI計畫所需投入的資本支出規模甚鉅，可能不只是數十億或甚至數百億美元，未來數年生成式AI投資額可能達到數千億美元之譜。

今年來，高評級債務融資成本已下降，隨著聯準會（Fed）最快9月啟動降息，還會進一步降低。目前投資級公司債發行量成長速度已是七年來最快，利率下滑可望為AI計畫驅動的發債熱潮推波助瀾。

財力雄厚的Meta、Google母公司Alphabet和微軟都已表示，基於AI技術掀起變革的潛力，寧可AI支出過度，也不願冒著支出不足的風險。由此看來，AI支出可望持續不輟，即使經濟大環境轉弱亦然。此外，一些之前見融資成本上揚而對舉債裹足不前的高信評科技公司，今後也可能隨殖利率下滑而重返投資級公司債市場。這些公司淨槓桿率低，現金流創造力強，又頂著最高信評，發行的公司債可能大受歡迎。大型科技公司擴大舉債，也有助於降低整體加權資本成本，同時讓債信評等維持在投資級領域。

推動AI相關發債熱潮的另一主力是公用事業公司，因為AI需求、基礎設施汰舊換新需求、綠能轉型，都需要投入巨資，發債將是籌資計畫不可或缺的一環。