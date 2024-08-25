Fed主席表明降息時機 美元指數面臨100攻防戰

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

聯準會（Fed）主席鮑爾表明降息時機已到，美元匯價應聲重貶，美元指數面臨100保衛戰，下探至13個月新低的100.718，英鎊等主要貨幣與新興貨幣均強升。

鮑爾23日在傑克森洞央行年會上表示，「調整政策的時機已到，行動路徑很明確，降息的時機與速度取決於後續的數據、展望的變化、及風險的平衡」。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數23日收盤挫跌近0.8%至100.718，寫去年7月以來新低。

荷蘭合作銀行外匯策略主管佛利說：「鮑爾表明，Fed的焦點已從通膨轉為在雙重職責間取得平衡。」「這份演說並未打消Fed在9月進行更大幅度降息的可能性。」

英鎊兌美元23日強升0.9%至1.3209美元，升抵2022年3月來最強水準，日圓匯率則勁升1.3%至144.37日圓，紐元與澳幣均升值逾1%，墨西哥披索匯價飆升2.2%，南非蘭德強升1.7%。

Fed 日圓匯率 降息

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