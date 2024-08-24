能搭獲利便車？鮑爾明示Fed將降息 策略師：美債看漲但別太興奮

聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會演講時表明，Fed準備啟動降息循環，激勵美國公債價格23日大漲、走向相反的殖利率應聲滑落，對Fed政策敏感的2年期公債殖利率收在近三周最低。

鮑爾明示即將降息 美債殖利率全面下滑

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率23日摔落9.6個基點至3.912%，從前市大約4.008%的水準跌下來，並且收在8月5日來最低點。一周來，2年期殖利率共跌掉15.1個基點。債券價格與殖利率走向相反。

10年期美債殖利率同步下降5.6個基點至3.806%，全周跌8.6個基點。30年期殖利率下滑3.4個基點至4.101%，周線收跌4.8個基點。

鮑爾23日宣告，調整貨幣政策「時機已來臨」，是目前為止對Fed準備啟動降息最明確的訊息。他表明降息「行進方向很清楚」，但未透露何時啟動降息和降幅多大，強調「降利率的時機和步調將視往後的數據、展望變化、風險平衡而定」。

凱投宏觀經濟學家布朗指出，鮑爾發言語調「鴿派」，承諾「盡一切所能支持強勁的勞動市場」，意味降息2碼（0.5個百分點）仍可能是9月Fed會議檯面上的選項之一，但先決條件是9月6日發布的8月非農就業報告必須見到失業率進一步攀升，才有可能一口氣降2碼，布朗個人則認為「不太可能」。

芝商所（CME）FedWatch網站顯示，聯邦資金期貨交易員如今認為9月降息2碼的機率升至36.5%，比前一日的24%大增。同時，9月降息1碼的可能性從22日的76%降至63.5%。

Fed可能漸進降息 美債漲不漲仍有變數

降息在即的展望已撼動債市，使2年期與10年期美債的殖利率差距縮小到負10個基點。

基準的美國10年期公債殖利率現巳降到3.8%附近，與大約一年前升抵5%的高峰漸行漸遠。同時，2年期殖利率降到大約3.9%上下。

鮑爾發言後，2年期殖利率比10年期降得更快，呈現殖利率曲線所謂的「牛陡」（bull-steepening）。分析師預期，隨著9月18日Fed可望啟動降息，2年期與10年期殖利率可能進一步滑向3%。

高盛資產管理公司固定收益總經策略師丹古爾說：「前端（短債）殖利率由於起始水準高，所以下滑空間也更大。」殖利率跌，意味價格上漲。

但TS Lombard策略師西西奥尼與范亞倫發表研究報告說：「別太興奮。除非衰退來襲或勞動市場顯著轉弱（並非我們認為最可能的情況），否則Fed貨幣政策調整很可能循序漸進。」在那種情況下，美債價格上漲空間有限，可能令投資人懊惱。

美國經濟若沒衰退，通常10年期殖利率可能在降息循環啟動之前就下滑，但跌到某個區間就會停止。如果債市揚棄衰退的看法，那麼10年期殖利率可能回升到4%，甚至更高。在那種情況下，美債價格將大幅回跌，更令投資人受傷。

這兩位策略師說：「債券已不像從前那樣，可輕鬆搭獲利便車。」