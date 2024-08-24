投資人期待高...美股本月最後一周是否上漲精彩完結篇 全看「輝達」表現

美國股債市周五全面上漲，聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞年會發出迄今最明確的9月降息信號。在此利率即將轉向的歷史時刻，今年股市當紅炸子雞輝達（NVIDIA）下周財報和對人工智慧（AI）投資的展望，將成為左右市場信心的另一關鍵轉折點。

科技股周五領漲，那斯達克綜合指數上漲1.5%，標普500指數和道瓊工業指數各漲1.1%。三大指數周線全都收漲1%以上，本月迄今也上漲超過1%。

對利率敏感的股票漲勢更猛，代表小型股的羅素2000指數周五大漲3.2%；費城半導體指數大漲2.8%，其中輝達（NVIDIA）勁揚4.6%，台積電大漲2.9%。

債券市場上漲，美國10年期公債殖利率降至3.806%，2年期債券殖利率由4.02%降至3.91%。利率期貨市場反映Fed在今年底以降息至少1個百分點的可能性超過75%。

儘管華爾街已經充分消化Fed會在下個月展開貨幣寬鬆，但鮑爾降息「時機已經到來」的說法等於印證市場看法。演講中其他內容也不容忽視，首先，鮑爾承認近來在通膨方面已有進展。此外，他認為經濟將以穩健的速度成長，安定最近對經濟成長的信心。

但他強調「勞動市場降溫」，投資人視此為Fed會不計一切避免經濟明顯放緩的跡象。

Renaissance Macro Research分析師Neil Dutta指出，鮑爾的演講中少了「漸進」一詞，與最近的一些Fed官員不同的是，鮑爾並沒有排除政策大幅調整的可能性。

下周五公布的7月個人消費支出（PCE）物價可望進一步確認Fed朝向2%的通膨目標邁進。據FactSet調查經濟學家所估，PCE 年增率料為2.6%，和前一個月2.5%差不多。

台北時間下周四清晨則將發布備受期待的輝達第2季財報。輝達在6月盤中股價突破每股140美元之後，本月初重挫一度跌到90.69美元，如今又大舉反攻40%，站上125美元。

Piper Sandler資深研究分析師庫瑪（Harsh Kumar）指出，輝達能製作最好的晶片，處於讓人既妒又羨的地位，但他也提醒，由於投資人對輝達期待甚高，這次財報可能難再激勵輝達股票或大盤。他認為，輝達之前單季營收曾超出預期約20億美元，但由於外傳出貨延遲，這次可能略低於此數。