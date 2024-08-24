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新加坡核心通膨放緩 新幣走強進口成本壓力降溫

中央社／ 新加坡24日專電
新加坡核心通膨連續2個月降溫，7月份核心通膨率放緩至2.5%，是2022年2月以來最低。圖／中央社
新加坡核心通膨連續2個月降溫，7月份核心通膨率放緩至2.5%，是2022年2月以來最低。圖／中央社

新加坡核心通膨連續2個月降溫，7月份核心通膨率放緩至2.5%，是2022年2月以來最低。而全球能源等大宗商品價格相對穩定、新幣匯率走強也讓進口成本壓力降溫。

聯合早報報導，新加坡金融管理局（MAS）與貿工部23日發布的最新消費者物價指數（CPI），7月份不包括私人交通及住宿在內的核心通膨率為2.5%，低於6月份的2.9%。

7月份整體通膨率持平於2.4%，因為住宿及核心通膨的跌幅，被私人交通費上漲所抵消。由於汽車與機車價格跌幅縮小，以及汽油價格上漲速度加快，私人交通通膨率從6月份的負0.7%，轉為7月份的0.9%。

報導指出，華僑銀行首席經濟師林秀心表示，目前為止新加坡整體通膨率和核心通膨率平均分別為2.8%和3.1%，處於通貨緊縮的軌跡上。

貿工部與金管局指出，近幾個月全球能源及多數食品大宗商品價格相對穩定，促使進口成本壓力下降；隨著航空運輸和酒店逐步恢復供應服務，與海外旅遊相關的服務通膨將進一步放緩。

與此同時，新幣匯率走強，預計在接下來幾個月內，持續讓進口成本壓力降溫。當局表示，整體而言，核心通膨率預計在此季剩餘時間內維持逐步減緩，並在第4季進一步下降。

CPI 新加坡 通膨

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