Fed主席不避諱選舉年降息 準備捍衛美就業市場
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天在全球央行年會發表演說時表明，聯準會不避諱在距離總統大選僅剩最後數週時降息，並將捍衛就業市場視為當前第一要務。
路透社報導，鮑爾（Jerome Powell）在堪薩斯市聯邦準備銀行舉行的傑克森霍爾經濟政策研討會（Jackson Hole Economic Policy Symposium，俗稱全球央行年會）發表演說，他指出「調整政策的時機已經到來」，強烈暗示聯準會將在9月中舉行的政策會議決議開始降息，屆時距離11月5日總統大選僅剩大約7週。
鮑爾在美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）於民主黨全國代表大會（DNC）接受提名角逐總統大位的隔天上午發表這場演說，基本上宣示聯準會的抗通膨戰役已經結束，而捍衛美國就業市場成了聯準會的當前要務。這個事態發展打亂一直以來對共和黨總統候選人川普較有利的選情。
鮑爾的談話暗示聯準會預計於9月17日到18日舉行的政策會議首次降息。但前總統川普和部分共和黨國會議員已警告，此舉將被視為執政黨選前推動經濟成長的成果。儘管川普過去任命鮑爾擔任聯準會主席，對他仍有諸多批評。
鮑爾和其他聯準會決策官員，包含川普曾任命的聯準會理事華勒（Christopher Waller）等人在內，已在過去4週往9月決議降息的共識穩步邁進，原因是經濟數據日益顯示通膨持續降溫，同時勞動市場面臨的風險已升高。
聯準會已非第一次在選舉年啟動降息週期，之前在選舉年調整政策，都曾遇上在位總統與對手的勝選或敗選。
若聯準會在9月18日啟動降息，距11月5日大選投票日僅約7週，政策轉向與投票日的相隔時間至少會是1976年來第2接近。
隨著物價壓力持續緩解和許多招聘指標開始走弱，鮑爾表示聯準會現在將「盡我們一切所能支持強勁的就業市場」。有分析師認為，相較於以往降息1碼（0.25個百分點），鮑爾這番言論為聯準會首次降息2碼（0.5個百分點）敞開大門。
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