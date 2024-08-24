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南韓天價離婚案…SK集團會長被控花24億養小三 元配妻獲4千多萬賠償

香港01／ 撰文：成依華
崔泰源（左）與盧素英（右）。法新社
崔泰源（左）與盧素英（右）。法新社

南韓SK財團會長崔泰源與元配妻盧素英的離婚官司在當地矚目，盧素英2023年3月以遭受嚴重精神痛苦為由，控告「小三」金熙英，首爾家庭法院8月22日一審宣判，盧素英獲20億韓元（約新台幣4802萬元）精神賠償。盧素英方面主張崔泰源自2015年以來為「小三」花費高達1000億韓元（約新台幣24億元），金熙英則否認。

盧素英是南韓「前第一千金」，她是已故前南韓總統盧泰愚的女兒，1988年與崔泰源結婚。至2015年年底，崔泰源公開承認婚外情，希望盧素英與他離婚，2017年，崔泰源向盧素英提出離婚，雙方未達協議，鬧上法庭。盧素英2023年3月再以遭受嚴重精神痛苦為由，向「小三」金熙英提出訴訟，索償30億韓元（約新台幣7200萬元）。

首爾家庭法院8月22日一審宣判，據韓聯社報導，法院指金熙英與崔泰源行為不當、生育私生女等，破壞盧素英與崔泰源的根本信任關係，導致婚姻破裂，裁定崔泰源與金熙英要向盧素英共同支付20億韓元精神賠償。

《中央日報》22日指，盧素英一方主張是金熙英主動接近崔泰源，持續保持不正當關係，誕下私生女，並批評崔泰源自2015年以來，為金熙英花費超過1000億韓元。

金熙英方面指，崔泰源和盧素英的婚姻關係已破裂10多年。圖為金熙英（社交網站）
金熙英方面指，崔泰源和盧素英的婚姻關係已破裂10多年。圖為金熙英（社交網站）

金熙英方面否認，稱是明顯假訊息，又以誹謗為由對向傳媒透露消息的盧素英代理律師提出訴訟，金熙英方面指，崔泰源和盧素英的婚姻關係已破裂10多年。

南韓法院5月也就崔泰源與盧素英的離婚財產分割案作出判決，要求崔泰源向盧素英分配1.38兆韓元（約新台幣325億元）的財產、支付20億韓元的精神損害撫慰金。崔泰源不服，提出上訴，此案仍在審理中。

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文章授權轉載自《香港01》

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