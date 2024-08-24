Fed官員挺「漸進」、「有條不紊」降息

美國聯準會（Fed）三位官員，都暗示支持從9月開始「漸進」而「有條不紊」地降息，但也希望先看到更多數據。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）在傑克森洞年會場邊接受路透採訪時表示：「對我來說，除非從現在到那時，我們看到的數據出現意外，否則我認為需要啟動（降息）進程。我認為緩慢、有條不紊地降息是正確做法。」他說，在決定下個月降息1碼還是2碼合適前，希望先獲得更多訊息。

波士頓聯準銀行總裁柯林絲（Susan Collins）受訪時暗示，可能在9月政策會議支持降息，「我認為近期開始放鬆政策很合適」，並且應該循序漸進。她強調，沒有看到經濟中有任何「重大危險訊號」。

堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）也對9月降息持開放態度，但態度比較保守，「9月（決策會議）之前，還會看到一些數據。我們有一些空間來考慮今後走向，坦率地說，我認為我們還有時間」。哈克、柯林絲和施密德今年都沒有決策投票權。他說，「最近失業率上升值得更深入的分析，我將讓數據來指引我們…我同意幾位同僚的觀點，可能想在（通膨）達2%前採取行動」。