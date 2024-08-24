鮑爾放鴿：降息時機已到 確認9月開會將調整利率政策

美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日在傑克森洞年會上發表演說，強調降息的時機已經來到；再度確認9月17~18日的會議將會降息，並明確表示將防止就業市場進一步降溫。華爾街日報報導，這可謂鮑爾迄今所發出最強烈的降息訊號。美股早盤開高走高，道瓊一度漲逾300點，DXY美元指數跌破101，公債殖利率也下滑。

他表示，「調整政策的時機已到」； 「行進的方向很清楚，且降息的時機與速度將依後續公布的數據，未來展望的變化，以及風險平衡而定」。

鮑爾也表示，他體認到最近通膨的進展，強調「我對於通膨走在通往2%目標的持久性路徑上，已更有信心」；「通膨上升的風險已經減弱，而且就業的下檔風險已經增加」。

鮑爾的演說，確認Fed的政策正位於關鍵轉折點的邊緣。通膨雖已接近目標，但就業面顯然出現裂痕。他表示，勞動市場降溫「明確無誤」；「我們並不追求或歡迎勞動市場情勢進一步降溫」。

鮑爾也表示，Fed官員現在希望避免再對通膨減緩做出誤判。他指出，「我們的目標一直是在恢復物價穩定的同時，維持一個強勁的勞動市場，避免失業大幅增加。儘管任務尚未完成，但我們已朝向此結果取得很大的進展」。

至於9月後政策路徑如何，鮑爾並未多做說明。只表示，目前的利率水準給予決策官員「充裕的空間，來因應我們可能面對的危險」，包括就業市場進一步走軟在內。Fed官員在會議前還將獲得另一份就業報告及更多通膨數據。