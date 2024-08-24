經濟若符預期 日銀：將續升息

日本銀行（央行）總裁植田和男昨日出席國會聽證會，在全球市場崩盤後首次公開談話中表示，只要經濟成長和通膨形勢符合預期，日銀仍將在升息的道路上前行。

植田回覆議員提問時說：「若能確認經濟、物價，與預測保持一致的確定性上升，我們繼續調整寬鬆政策立場不會改變。」

被問及八月初的市場波動，植田指出，對美國經濟的擔憂加劇是關鍵催化因素，同時，日本央行七月升息導致「日圓單邊下跌」局面急劇逆轉。他補充說，對於全球最大經濟體的「過度」擔憂已經緩和。

植田淡化了日銀升息對八月初觸發金融市場動盪的影響。他表明，日本央行不會因為市場動盪就不考慮在未來升息。考慮下次升息的時間也許比原先預期的要久，但仍將堅持路線，逐步上調目前處於超低水準的借貸成本。

新加坡農業信貸銀行資深策略師David Forrester表示，儘管近期市場動盪，植田仍堅持經濟形勢符合展望就升息、而非經濟數據超預期才觸發政策行動的說法，對日圓而言是利多。

儘管外界普遍預測日本央行九月開會時將維持利率不變，根據本月稍早進行的一項調查，許多經濟學家仍然預期央行十二月之前再度升息。

植田說，「日本的短期利率非常低。如果經濟狀況良好，利率將上升至被視為中性的水準」，但利率最終上升到何種水準，「存在很大的不確定性」。他承諾會小心溝通央行想法，確保市場參與者不會措手不及。

日本總務省昨日也公布最新總經數據，日本七月不計生鮮食品的核心消費者物價指數（ＣＰＩ）較去年同期上升百分之二點七，增速高於六月的百分之二點六，符合預期，為連續第二十八個月達到或超過央行的百分之二目標。

不過，核心通膨黏著，顯示日銀可能考慮進一步升息。彭博資訊經濟學家也指出，七月ＣＰＩ升溫是受到廣泛因素所帶動，符合日銀認為通膨上揚範圍正在擴大的論點，水電補貼減少只是其中之一，還有春鬥勞資協商的加薪正推升服務業物價，可能為日銀繼續升息提供論據。