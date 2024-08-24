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通膨加速攀升 日銀升息有底氣

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

日本總務省23日公布，7月核心通膨率連續第三個月加速攀升，可能會讓日本銀行（央行）未來幾個月考慮進一步升息。

日本7月不計生鮮食品的核心消費者物價指數CPI），較去年同期上升2.7%，增速高於6月的2.6%，符合預期，連續第28個月達到或超過央行的2%目標。

上月不計生鮮食品和能源價格的核心─核心CPI則比去年同期攀升1.9%，升幅較6月的2.2%低，為2022年9月來增幅首次低於2%。這也是日銀相當關注的數字。

Sompo Institute Plus資深經濟學家小池理人表示，7月核心CPI上漲主要反映日本政府逐步取消對水電費的補貼，若排除這個環節，整體通膨已放緩。

彭博資訊經濟學家指出，7月CPI升溫是受到廣泛因素帶動，符合日銀認為通膨上揚範圍正在擴大論點，水電補貼減少只是其中之一，還有春鬥勞資協商的加薪正推升服務業物價，可能為日銀繼續升息提供論據。

CPI 日本銀行 消費者物價指數

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