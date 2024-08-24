聽新聞
test
0:00 / 0:00
通膨加速攀升 日銀升息有底氣
日本總務省23日公布，7月核心通膨率連續第三個月加速攀升，可能會讓日本銀行（央行）未來幾個月考慮進一步升息。
日本7月不計生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI），較去年同期上升2.7%，增速高於6月的2.6%，符合預期，連續第28個月達到或超過央行的2%目標。
上月不計生鮮食品和能源價格的核心─核心CPI則比去年同期攀升1.9%，升幅較6月的2.2%低，為2022年9月來增幅首次低於2%。這也是日銀相當關注的數字。
Sompo Institute Plus資深經濟學家小池理人表示，7月核心CPI上漲主要反映日本政府逐步取消對水電費的補貼，若排除這個環節，整體通膨已放緩。
彭博資訊經濟學家指出，7月CPI升溫是受到廣泛因素帶動，符合日銀認為通膨上揚範圍正在擴大論點，水電補貼減少只是其中之一，還有春鬥勞資協商的加薪正推升服務業物價，可能為日銀繼續升息提供論據。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言