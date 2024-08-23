類股齊漲…美股好兆頭

「美股七雄」本季以來的股價表現，落後標普500指數成分股的其他490多家公司，是近兩年來首見單季表現遜於其他成分股。但蒙特婁銀行（BMO）首席投資策略師貝爾斯基指出，即使沒有這些大型科技股撐盤，標普500指數仍回升到距歷史高點不到1%的水準，應能增強投資人對這輪漲勢持久性的信心。

距本季結束還有近六周，七雄仍有機會奪回王者桂冠。隨著前兩周股市反彈加速，科技股上漲的腳步也加快了：本周，以科技股為主的那斯達克綜合指數，用有史以來最快速度擺脫盤整；人工智慧（AI）寵兒輝達（Nvidia）的股價8月7日以來也大漲約25%。

但科技股重振雄風，不會改變近來有更多類股表現優於大盤的事實。FactSet數據顯示，公用事業、醫療保健和消費必需品等抗跌股與金融等周期性類股普遍上漲。第3季以來，近300檔標普500指數成分股的表現優於大盤，數量是近兩年最高。

股市多頭堅稱，標普500指數想持續創新高，需要有更多股票為其上漲做出貢獻，現在，這似乎終於發生了。Carson集團的德崔克說，「不再只有科技股了，看到更具周期性的類股領漲，對投資人而言是好兆頭」。