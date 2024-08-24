日銀放鷹！植田喊續升息 認為金融市場動盪是憂心美國經濟

日本銀行（央行）總裁植田和男23日出席國會聽證會時表示，只要經濟成長和通膨形勢符合預期，將繼續推動貨幣政策正常化，也就是會繼續升息，並表示8月初全球金融市場動盪關鍵因素，是投資人對美國經濟的憂慮，這些憂慮之後已減輕，暗示本月初全球股災並未動搖日銀立場，日圓兌美元23日盤中應聲升值0.6%。

植田出席眾議院金融事務委員會特別聽證會，是他在月初全球市場崩盤後首次公開談話，他回覆議員提問時說：「如果我們能證實經濟和物價符合我們預測的確定性升高，我們的立場就不會改變，將繼續調整寬鬆程度。」

植田國會證詞重點

他被問到8月初市場波動時，淡化了日銀升息的影響。他說，市場對美國經濟擔憂加劇，才是關鍵催化因素，同時，日銀升息已讓「日圓單邊貶值」局面急劇逆轉，對這個全球最大經濟體的「過度」擔憂，目前已經緩和。

不過，他也重申金融市場依然「不穩定」，將以「極高」的警戒心態關注發展。他被問到進一步升息可能性時，表示日銀會審慎評估7月底升息的影響後，再行決定。

他也表明，日銀不會因為市場動盪就不考慮未來升息，下次升息時間也許比原先預期的要久，但仍將堅持路線，逐步上調目前處於超低水準的借貸成本，日本的短期利率非常低。

日圓兌美元匯價23日盤中應聲升值0.68%至145.29日圓兌1美元，日股雖一度翻黑，但之後又翻紅以小漲做收，日本10年期公債殖利率則上升2個基點至0.89%。