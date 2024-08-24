快訊

鮑爾指降息在即 美股道瓊勁揚462點、史指逼近歷史高點

日銀放鷹！植田喊續升息 認為金融市場動盪是憂心美國經濟

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本銀行（央行）總裁植田和男。 美聯社
日本銀行（央行）總裁植田和男。 美聯社

日本銀行（央行）總裁植田和男23日出席國會聽證會時表示，只要經濟成長和通膨形勢符合預期，將繼續推動貨幣政策正常化，也就是會繼續升息，並表示8月初全球金融市場動盪關鍵因素，是投資人對美國經濟的憂慮，這些憂慮之後已減輕，暗示本月初全球股災並未動搖日銀立場，日圓兌美元23日盤中應聲升值0.6%。

植田出席眾議院金融事務委員會特別聽證會，是他在月初全球市場崩盤後首次公開談話，他回覆議員提問時說：「如果我們能證實經濟和物價符合我們預測的確定性升高，我們的立場就不會改變，將繼續調整寬鬆程度。」

植田國會證詞重點
植田國會證詞重點

他被問到8月初市場波動時，淡化了日銀升息的影響。他說，市場對美國經濟擔憂加劇，才是關鍵催化因素，同時，日銀升息已讓「日圓單邊貶值」局面急劇逆轉，對這個全球最大經濟體的「過度」擔憂，目前已經緩和。

不過，他也重申金融市場依然「不穩定」，將以「極高」的警戒心態關注發展。他被問到進一步升息可能性時，表示日銀會審慎評估7月底升息的影響後，再行決定。

他也表明，日銀不會因為市場動盪就不考慮未來升息，下次升息時間也許比原先預期的要久，但仍將堅持路線，逐步上調目前處於超低水準的借貸成本，日本的短期利率非常低。

日圓兌美元匯價23日盤中應聲升值0.68%至145.29日圓兌1美元，日股雖一度翻黑，但之後又翻紅以小漲做收，日本10年期公債殖利率則上升2個基點至0.89%。

升息 日圓 日銀

延伸閱讀

亞股多收高！鮑爾全球央行年會演說將登場 市場憂心表態不夠鴿派

整理包／日銀植田說了什麼引發日圓走升？發言四重點與市場解讀一次看

植田和男放鷹！表明會繼續升息 怪日股跌是美國經濟降溫憂慮造成

日銀可能再度升息？內部研究報告透露出如此訊息

相關新聞

傑克森洞年會／降息步伐取決3關鍵 Fed主席鮑爾：政策調整時機來臨

美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日在傑克森洞央行年會上表示，調整政策的時候已經來臨，「我們不尋求也不歡迎勞動市場繼續降溫...

鮑爾指降息在即 美股道瓊勁揚462點、史指逼近歷史高點

聯準會主席鮑爾表示降息在即後，股市上漲。

傑克森洞年會／Fed可能降息時間點曝光 一文看懂鮑爾演說重點

美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日在傑克森洞年會上的演說重點如下...

日銀放鷹！植田喊續升息 認為金融市場動盪是憂心美國經濟

日本銀行（央行）總裁植田和男23日出席國會聽證會時表示，只要經濟成長和通膨形勢符合預期，將繼續推動貨幣政策正常化，也就是...

經濟若符預期 日銀：將續升息

日本銀行（央行）總裁植田和男昨日出席國會聽證會，在全球市場崩盤後首次公開談話中表示，只要經濟成長和通膨形勢符合預期，日銀...

Fed官員挺「漸進」、「有條不紊」降息

美國聯準會（Fed）三位官員，都暗示支持從9月開始「漸進」而「有條不紊」地降息，但也希望先看到更多數據。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。