散戶趕在Fed降息前大買！ 美銀揭今年最搶手的美國公債

美銀全球（BofA Global）的數據顯示，在聯準會（Fed）準備9月啟動降息循環之際，美國散戶投資人持續大買美國短期公債，並加碼中期公債，趕在Fed出手之前鎖住較高的殖利率。

MarketWatch報導，根據每周資金流動統計資料，2年期至10年期的美國中期公債最搶手，是美銀全球私人客戶今年最踴躍加碼的公債種類。

此外，散戶投資人也沒因為Fed即將降息，而逃離較短期（4周至1年）的國庫券。

Fed主席鮑爾23日在傑克森演央行年會上演說時宣告：「調降利率的時候到了。」此話可望為最快9月中旬啟動降息循環鋪路。

美銀全球的數據顯示，美銀私人客戶如今累計已在期限一年以下的美國國庫券投入710億美元資金。這些客戶另已買進470億美元的2年期至10年期公債。

根據FactSet的資料，2年期和10年期美國公債殖利率23日報價分別為4%和3.84%，而更短期的3個月國庫券殖利率為5.15%。