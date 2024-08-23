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香奈兒入股瑞士表品牌

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

精品業者香奈兒（Chanel）22日表示，已入股瑞士獨立製表品牌MB&F，取得25%股份，此舉不僅為MB&F提供長期財務保障，也有助於提升香奈兒在高級製表業的地位。

香奈兒入股MB&F後，MB&F創辦人布瑟（Maximilian Büsser）的股份由原本的80%減至60%，保有逾半股份；該公司研發和生產主管科諾夫則擁有15%股份。香奈兒持股不得過半，但MB&F未來若再釋出股票，香奈兒將有優先購買權。合約細節並未公開。

MB&F成立於2005年，目前有59名員工。該品牌以製作具復古未來感、科幻主題和動物造型的古怪手表而聞名，一支較高檔的手表通常要價6萬~20萬瑞郎（23.5萬美元），等候出貨的時間經常多達兩年。

MB&F去年全年營收達4,540萬瑞郎，過去三年營收更翻漲三倍，今年銷售也預期增加5%。

Büsser表示，香奈兒入股將可保障MB&F的長遠未來，也可在他離開公司後，避免不請自來的併購提案，「確保公司比我們長壽」。

對香奈兒而言，入股MB&F將提升自家製表業務的公信力。摩根士丹利估計，香奈兒每年製作約7.5萬支自家品牌手表。

品牌 財務 香奈兒

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