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鮑爾指降息在即 美股道瓊勁揚462點、史指逼近歷史高點

造船巨擘將獲德政府紓困

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

全球數一數二大的郵輪造船廠Meyer Werft，因成本飆漲而瀕臨倒閉，德國政府將協助紓困這家公司。

英國金融時報（FT）報導，德國總理蕭茲22日承諾，將援助這家「工業界的御寶」。該公司因許多疫前簽定的合約未隨後來飆漲的原物料和能源成本進行調整，急需籌資27億歐元建造客戶訂購的船隻。

德媒報導，這項援助計畫可能包括聯邦政府和下薩克森邦將成為該公司股東，至少暫時是這樣。不過，蕭茲說，這項計畫尚未敲定，還待德國國會和歐盟執委會批准。

建造郵輪是歐洲造船廠最後一個仍擁有優勢地位的領域。國際郵輪公司大多都向德國和義大利的造船廠訂購船隻。

但Meyer Werft等公司面臨的問題是，大部分貨款要等交船後才收到，必須借入大量資金支應造船成本。

下薩克森邦總理魏爾表示，該邦正計劃提供一項給工業公司的歷來最大紓困方案，以保住Meyer Werft。他說，這家造船廠擁有「真正強勁的未來」，其手中訂單多達110億歐元，且每年繳納5億歐元的稅金和社會安全捐款。

德國 蕭茲 郵輪

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