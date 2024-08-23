雀巢換CEO 拚營運回神

雀巢公司宣布，執行長施奈德（Mark Schneider）將離職，由資深主管弗雷謝（Laurent Freixe）繼任，領導這個瑞士食品巨人，因應銷售成長減緩、股價下跌的挑戰。

這家全球最大包裝食品製造商22日表示，現年58歲的施奈德已決定卸下執行長及董事職務，9月1日起由拉丁美洲事業負責人弗雷謝接任執行長。

施奈德掌舵八年期間，雀巢砍掉一系列成長遲緩的事業，包括北美糖果及包裝肉品。他也和星巴克敲定協議，取得授權販售星巴克家享咖啡系列，獲利匪淺。

雀巢在新冠肺炎疫情爆發後的封鎖抗疫期間生產興隆，食品與飲料熱銷。但近年來這家瑞士公司營運步履蹣跚，上月還下修全年營收預測，並降價刺激買氣，因消費者變得精打細算。數周前，雀巢股價跌到2017年施奈德上任以來僅見的低點。

雀巢兩大事業，咖啡和寵物食品，成長都已減緩，令分析師質疑雀巢能否達到4%至6%的營收成長目標。在最大市場美國，消費者愈來愈快看緊荷包，星巴克、麥當勞等公司都表示顧客的飲食支出轉趨保守。

施奈德任內，雀巢股價曾於2022年1月漲抵歷史最高峰，但2023年5月起便一路走下坡，反映投資人對他失去信心。

現年62歲的弗雷謝在1986年加入雀巢，擔任過各種職務，包括歐洲和美洲事業負責人，被視為員工和股東都支持的人選而出線。弗雷謝表示，他的目標是擴大市占並驅動內部成長，將藉由聚焦核心產品、核心平台和顧客導向策略達成。他說，生產力和成本控管，是維繫獲利成長的關鍵。