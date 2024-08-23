BMW躍歐電動車銷售龍頭

德國豪華車廠寶馬（BMW）在上月首度擠下特斯拉，榮登歐洲電動車銷售龍頭，在其他車廠苦苦掙扎之際持續發光發熱。

彭博資訊報導，根據顧問業者Jato Dynamics的數據，BMW 7月在歐盟的純電動車銷量躍增33%至1萬4,869輛，比特斯拉多出306輛。儘管特斯拉今年初以來的銷量仍大幅領先，但在歐洲的市占率卻逐漸流失給BMW、富豪（Volvo）等同業。歐盟上月電動車掛牌數為13萬9,300輛，比去年同期下滑約6%。

電動車在歐洲的銷量

在德國、瑞典等國家中止或縮減電動車補助後，歐洲電動車的買氣降溫，導致車廠限縮電動車的宏圖。歐洲最大車廠福斯本月說，將降低德國高成本工廠的產能，並暗示可能延後推出新款電動車；賓士、福特、通用也縮減電動車計畫。

這些舉措形同車廠承認2020年代初期的電動車龐大投資計畫，錯估了消費者徹底朝電動車轉型的胃口。儘管調查顯示，美國有半數消費者對購入電動車持開放態度，但相對高昂的售價、對充電樁數量的擔憂，使許多人打消念頭。

Jato分析師穆諾茲說，電動車補助的展望不明，持續對消費者帶來阻礙，加上電動車殘值低，皆導致上月歐洲電動車銷量滑落。

BMW在這種情況下逆勢突圍，旗下的i4、iX1銷量超越賓士、奧迪的同類車型。BMW第2季電動車銷量激增22%至10萬7,933輛，賓士同期電動車銷量銳減25%至4萬5,800輛，奧迪則持平在4.1萬輛。

特斯拉Model Y仍是歐洲上半年最暢銷的電動車，但這款已上市四年的車型買氣已下滑，在7月的銷量銳減16%。另外，隨歐盟在上月5日對中國大陸製的電動車調高關稅，已減緩陸製電動車的流入速度；Dataforce數據顯示，在7月，比亞迪、上汽旗下MG在歐盟的掛牌量比6月勁減45%，這可能是因為車廠趕在關稅生效前，盡可能出貨給經銷商。

獨立汽車分析師施密特說，為清空庫存，「我們看到陸廠在6月大量倒貨」，可能導致庫存損耗。北京與歐盟緊張情勢仍居高不下，北京已威脅要反制歐盟的增稅舉措。