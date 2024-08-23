傑克森洞年會／Fed可能降息時間點曝光 一文看懂鮑爾演說重點

美國聯準會（Fed）主席鮑爾23日在傑克森洞年會上的演說重點如下：

* 敲定9月17~18日的會議將降息；他表示，「調整政策的時機已到」； 「行進的方向很清楚，且降息的時機與速度將依後續公布的數據，未來展望的變化，以及風險平衡而定」。

* 勞動市場降溫「明確無誤」；「我們並不追求或歡迎勞動市場情勢進一步降溫」。

* 他對於通膨走在回降到2%目標的「持久性路徑」上，已更有信心；「通膨上升的風險已經減弱，而且就業的下檔風險已經增加」。

* 鮑爾對於Fed使通膨回降到2%，同時維持「勞動市場強勁」的能力表示樂觀。他表示，目前的利率水準給予決策官員「充裕的空間來因應我們可能面對的風險」，包括就業市場進一步走軟在內。

* 鮑爾在演說中也分析最近通膨急升與下降的原因，表示Fed最初誤判通膨只是過渡性，以及之後採取強有力的因應措施。

* 鮑爾在演說的末了，提到即將展開的決策架構檢討；他強調，檢討必須聚焦於如何記取教訓，並且「很有彈性地運用在因應當前的挑戰上。

市場反應：美股早盤開高走高，道瓊一度大漲300點或0.8%，費半漲逾2%；DXY美元指數急跌0.5%；美債殖利率下滑。