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市場目光聚焦Fed主席鮑爾談話 美股早盤三大指數全面開高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
市場聚焦於聯準會（Fed）主席鮑爾23日談話，美股早盤三大指數開高。路透
市場聚焦於聯準會（Fed）主席鮑爾23日談話，美股早盤三大指數開高。路透

美股本周拉回月初股災前水準，但走勢顛簸，截至23日早盤，三大指數周線漲跌幅在1%以內。投資人當下目光集中在聯準會（Fed）主席鮑爾今日（台灣時間晚間10時）在傑克森洞的演說，美股三大指數23日早盤全面開高。

道瓊工業指數23日早盤一度漲171點，或0.4%；標普500指數漲0.5%；那斯達克指數漲0.8%。費城半導體指數漲1.5%，台積電ADR漲1.8%。輝達開高走高，一度漲逾2.6%。

美國本周就業數據溫和，再度穩定市場對美國經濟軟著陸的預期。今日稍後也將公布美國7月新屋銷售數據。

根據芝商所的FedWatch工具，市場一致押注Fed在9月降息，但對於降息幅度的意見並不一致。此外，就在鮑爾演說前一刻，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克說，通膨雖已放緩，「但離目標不是那麼接近」，表示他「不排除」9月降息的可能，但不願給出堅定的承諾。

Vital Knowledge創辦人克里薩傅里重申，美股8月回彈的三大因素猶在：令人安心的經濟成長、企業財報穩固、Fed降息在望。

居家健身器材大廠派樂騰（Peloton）昨日財報報喜、股價大漲約35%後，摩根大通調降股票評等，23日早盤開低走低，跌幅一度多達8%。

Fed 指數 美國

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