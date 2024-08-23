軟銀傳將投資1000億日圓 夏普股價大漲近7％
鴻海轉投資日商夏普（Sharp）23日收盤股價大漲6.9%至1,018.5日圓，盤中甚至一度大漲9.1%，主因是軟體銀行集團（Softbank）的電信子公司軟銀公司，傳出將投資夏普1,000億日圓，使投資人提前押注夏普財務將因此獲得改善。
共同社22日引述未透露消息來源報導，軟銀6月宣布獲得與夏普談判取得夏普堺工廠（SDP）約六成廠房及土地的獨家談判權後，現在正和夏普進行洽談，軟銀想將這些廠房改裝成AI資料中心。這項投資案就是在雙方洽談的過程中提出。
不過，報導也指出，由於軟銀認為，投資雖可增強夏普的資本結構，但對軟銀而言好處太少，因此正對為了取得廠房而投資夏普面露難色，雙方談判陷入僵局，還無法確定投資案是否會成真。
由於兩家公司目前對投資額和取得廠房價格尚未有共識，軟銀原本計劃今秋開始動工建造資料中心，如今看來已很難實現。軟銀社長宮川潤一6日在財報會上說，「（就算取得談判權）說不定也會放棄」。
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