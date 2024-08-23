熱鬧滾滾！高風險新產品需求不減 美國新掛牌ETF數量可望創高
美國今年指數型基金（ETF）市場持續火熱，新掛牌ETF數量有望再度刷新紀錄。根據晨星Direct投資研究平台的資料，今年來每月平均有50檔ETF新掛牌，有望超越去年創下的每月平均48檔紀錄。2022年時，平均每月掛牌的新ETF是38檔。
路透報導，ETF的流動性和稅負優點，穩定吸引愈來愈多投資人投資。同時，業者不斷推出創新產品，也支持市場持續成長。發行商和分析師都表示，最近的市場震盪也沒有嚇走投資人，高風險新產品的需求依舊不減；搭配選擇權布局、能做為市場下行「緩衝」的ETF，更激發投資人的興趣。
風險最高的ETF例證，為Defiance Daily Target 1.75x Long MSTR ETF（代碼MSTX），提供比特幣多頭人是以槓桿提高報酬率的手段，從軟體公司MicroStrategy的每日股價波動獲利。MicroStrategy已用現金準備大買比特幣，現在是擁有最多比特幣的單一公司。
VettaFi資料顯示，MSTX上市一周以來，已經吸引逾5,000萬美元資金流入，另據Interactive Brokers資料，它也是市場波動最劇烈的ETF。
在光譜另一端的產品就是為厭惡風險的投資人所設計的低風險、穩定型產品。Brown Brothers Harriman的ETF服務執行董事胡森說：「我們看到一些標榜收益和市場下行保障的新ETF，勢頭強勁。」
本周四才掛牌的Amplify CWP Growth & Income ETF（代碼QDVO）訴求的特點就是，讓投資人參與大型成長股，但同時對一些特定股票布局買權，以期增加額外收益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言