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熱鬧滾滾！高風險新產品需求不減 美國新掛牌ETF數量可望創高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
圖為美國紐約證券交易所。路透社
圖為美國紐約證券交易所。路透社

美國今年指數型基金（ETF）市場持續火熱，新掛牌ETF數量有望再度刷新紀錄。根據晨星Direct投資研究平台的資料，今年來每月平均有50檔ETF新掛牌，有望超越去年創下的每月平均48檔紀錄。2022年時，平均每月掛牌的新ETF是38檔。

路透報導，ETF的流動性和稅負優點，穩定吸引愈來愈多投資人投資。同時，業者不斷推出創新產品，也支持市場持續成長。發行商和分析師都表示，最近的市場震盪也沒有嚇走投資人，高風險新產品的需求依舊不減；搭配選擇權布局、能做為市場下行「緩衝」的ETF，更激發投資人的興趣。

風險最高的ETF例證，為Defiance Daily Target 1.75x Long MSTR ETF（代碼MSTX），提供比特幣多頭人是以槓桿提高報酬率的手段，從軟體公司MicroStrategy的每日股價波動獲利。MicroStrategy已用現金準備大買比特幣，現在是擁有最多比特幣的單一公司。

VettaFi資料顯示，MSTX上市一周以來，已經吸引逾5,000萬美元資金流入，另據Interactive Brokers資料，它也是市場波動最劇烈的ETF。

在光譜另一端的產品就是為厭惡風險的投資人所設計的低風險、穩定型產品。Brown Brothers Harriman的ETF服務執行董事胡森說：「我們看到一些標榜收益和市場下行保障的新ETF，勢頭強勁。」

本周四才掛牌的Amplify CWP Growth & Income ETF（代碼QDVO）訴求的特點就是，讓投資人參與大型成長股，但同時對一些特定股票布局買權，以期增加額外收益。

ETF 投資人 比特幣 美股 風險

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