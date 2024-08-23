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歐盟「數位市場法」規範 蘋果宣布：歐盟用戶可刪除內建程式

中央社／ 舊金山22日綜合外電報導
蘋果公司表示，歐盟用戶未來可選擇刪除蘋果開發的應用程式（App），如App Store或Safari瀏覽器，只有設定和電話不可刪除。 美聯社
蘋果公司表示，歐盟用戶未來可選擇刪除蘋果開發的應用程式（App），如App Store或Safari瀏覽器，只有設定和電話不可刪除。 美聯社

蘋果公司（Apple）今天表示，歐盟用戶未來可選擇刪除蘋果開發的應用程式（App），如App Store或Safari瀏覽器，只有設定和電話不可刪除。

法新社報導，蘋果長期以來一直大力保護應用程式商店，作為數位內容進入其熱門行動裝置的唯一門戶。但在歐盟「數位市場法」（Digital Markets Act，DMA）規範下，蘋果不得不做出改變。

根據蘋果聲明：「歐盟用戶可以選擇刪除蘋果開發的應用程式，如App Store、訊息、相機、照片和Safari。只有設定和電話不可刪除。」

蘋果上月承諾做出改變，以遵守「數位市場法」，同時因應歐盟反壟斷監管機構歐盟執行委員會（European Commission）的調查結果。

APP Apple 應用程式 歐盟 蘋果

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