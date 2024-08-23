整理包／日銀植田說了什麼引發日圓走升？發言四重點與市場解讀一次看

日本銀行（央行）總裁植田和男23日出席日本國會特別聽證會時，捍衛日銀的7月升息決策，並表示8月市場動盪並未影響日銀的政策立場，日圓兌美元盤中聞訊走升。分析師與經濟學家大多認為，植田的發言「審慎」，真正恐怖的是聯準會（Fed）主席鮑爾今晚發表的演說內容。

以下為植田的發言重點：

維持緊縮立場不變：植田表示，7月升息之舉「適當」若經濟和通膨符合預期，仍可能進一步升息，「如果我們能證實經濟和物價符合我們預測的確定性升高，我們的立場就不會改變，將繼續調整寬鬆程度」。他重申物價趨勢仍是逐步向上，將繼續和政府密切合作。

態度審慎：數度重申金融市場依然不穩定，將繼續以高度迫切感監控市場情勢。

金融情勢依然寬鬆：植田說，日本現為0.25%的政策利率，相較於通膨率仍偏低，金融情勢依然寬鬆，日銀也未考慮立刻減碼手上持有的股票型基金（ETF）資產。

市場動盪為美國經濟憂慮引發：植田被國會議員問到，近來市場動盪的部分原因是否為日銀7月升息時，他表示賣壓的關鍵觸發點是市場對美國經濟的疑慮，這些憂慮之後已降低。

市場反應：日圓兌美元23日盤中升值約0.7%，日股雖一度翻黑，但之後又翻紅維持小漲態勢，日本10年期公債殖利率則上漲２個基點至0.89%，暗示投資人認為植田發言雖比沒有市場料想的那麼審慎，但維持中性基調，近期還不會升息。

以下為市場解讀：

彭博資訊經濟學家：

植田的發言謹慎但明確表達立場，在避免引發市場不安之際，也表達最近的日本股匯動盪並未動搖日本的升息計畫，預期日銀年底前將進一步升息。

另一個值得關注的重點是，參加特別聽證會的日本國會議員似乎並未敦促日銀維持低利率，部分議員還呼籲日銀擴大升息。

瑞穗證券首席交易策略師大森翔央輝：

植田審慎發言，以免引發市場緊張，既不鷹派、也不鴿派，相當中立，看來日銀想避免任何可能引發市場動盪的行動，特別是在今晚Fed傑克森洞年會的鮑爾發言之前，以牽動日圓匯市來看，「鮑爾恐怖多了」。

澳洲國民銀行（NAB）外匯策略主管Ray Attrill：

植田基本上是在重申他7月決策會後記者會的論點，因此日圓升值很正當，話雖如此，自民黨9月的黨魁選舉，可能引發10月改選眾議院，可能意味著下次升息要到12月。

澳洲聯邦銀行（CBA）外匯策略師Carol Kong：

植田只是重申他在7月決策會議的指引，也就是升息還沒結束，但被解讀為鷹派訊息，因為市場預期他會淡化升息指引。

三菱日聯摩根士丹利證券資深固定收益策略師大塚崇廣：植田的言論在鷹派與鴿派論點之間取得平衡。