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「美股七雄」表現落後標普500指數其他成分股 為何是好兆頭 ？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
包括Nvidia在內的美股七雄，股價表現自第3季以來落後標普500指數其他成分股。路透
包括Nvidia在內的美股七雄，股價表現自第3季以來落後標普500指數其他成分股。路透

美股七雄」自第3季開始以來的股價表現，落後標普500指數成分股的其他493家公司，是近兩年來首見單季表現遜於其他成分股，似乎失去了市場王者的地位。根據蒙特婁銀行（BMO）首席投資策略師Brian Belski，即使沒有大型科技股領漲，標普500指數仍回升到距歷史高點不到1%，應能增強投資人對這輪漲勢持久性的信心。

距本季結束還有近六周，七雄仍有機會奪回王者桂冠。隨著前兩周股市反彈加速，科技股上漲的腳步也加快了：本周，科技股為主的那斯達克綜合指數以有史以來最快速度擺脫盤整，AI寵兒輝達（Nvidia）的股價8月7日以來大漲約25%。

美股七雄除Nvidia以外，還有微軟、蘋果、亞馬遜、特斯拉、臉書母公司Meta Platform和Google母公司Alphabet。

科技股重振雄風，不會改變近來有更多類股表現優於大盤的事實。FactSet數據顯示，公用事業、醫療保健和消費必需品等抗跌股與金融等周期性類股普遍上漲。第3季以來，近300支標普500指數成分股的表現優於大盤，數量是近兩年最高。

股市多頭堅稱，標普500指數想持續創新高，需要有更多股票為其上漲做出貢獻，現在，這似乎終於發生了。Carson Group的Ryan Detrick說，「不再只有科技股了，看到更具周期性的類股領漲，對投資人而言是好兆頭」。

NVIDIA 指數 標普 科技股 美股

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