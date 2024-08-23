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晶片業老將陳立武離開英特爾董事會 任職不到兩年

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
曾任益華執行長的半導體業老將陳立武（Lip-Bu Tan），已卸下英特爾董事職務。美聯社
曾任益華執行長的半導體業老將陳立武（Lip-Bu Tan），已卸下英特爾董事職務。美聯社

英特爾Intel）在22日的申報資料揭露，兩年前進入該公司董事會協助扭轉頹勢的半導體產業老將陳立武（Lip-Bu Tan），已卸下董事職務。

英特爾在申報資料表示，陳立武在8月19日告知英特爾，即刻起離開董事會，因為「分身乏術」，「這是基於必須調整諸多承諾優先次序的個人決定，我依然支持英特爾及其重要工作」。

陳立武曾擔任益華（Cadence Design Systems）執行長，並且經營一家投資公司，他離開英特爾董事會也證實彭博資訊先前的報導內容。

他2022年9月進入英特爾董事會，也加入英特爾的併購委員會，當時他讚揚英特爾執行長基辛格的大膽領導，表示該公司正「經歷重大轉型，以把握未來的龐大商機」。

陳立武卸下英特爾董事職務，正值英特爾仍在因應挑戰時刻。英特爾最近預測的本季營收低於市場預期，且宣布計劃裁員逾15%、約1.75萬名員工，第4季起暫停派發股息。

Intel 半導體 晶片 英特爾

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