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日本7月核心通膨持續加速 支持日銀繼續升息立場

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本7月核心通膨繼續加速。路透
日本7月核心通膨繼續加速。路透

日本總務省今（23）日公布的數據顯示，7月核心通膨率連續第三個月加速攀升，可能會讓日本銀行（央行）未來幾個月考慮進一步升息

數據顯示，日本7月不計生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）較去年同期上升2.7%，增速高於6月的2.6%，符合預期，為連續第28個月達到或超過央行的2%目標。

7月不計生鮮食品和能源價格的核心－核心CPI則年比攀升1.9%，較6月的2.2%低，為2022年9月來增幅低於2%。日銀也關注核心－核心CPI數字。

Sompo Institute Plus資深經濟學家小池理人表示，7月核心CPI上漲主要反映日本政府逐步取消對家庭水電費的補貼，若排除這個環節，整體通膨已放緩。

不過，核心通膨黏著，顯示日銀可能考慮進一步升息。彭博資訊經濟學家也指出，7月CPI升溫是受到廣泛因素帶動，符合日銀認為通膨上揚範圍正在擴大的論點，水電補貼減少只是其中之一，還有春鬥勞資協商的加薪正推升服務業物價，可能為日銀繼續升息提供論據。

路透指出，上周公布的數據顯示，由於消費強勁，日本第2季經濟反彈速度遠超預期，這為日銀繼續收緊貨幣政策提供了支持。路透本月一項調查發現，57%經濟學家預測日銀將在年底前再度升息。

明治安田總合研究所經濟學家藤田敬史預期，日銀12月將再升息」，「儘管通膨壓力似乎不大，但我們認為，日銀將繼續保持推動貨幣政策正常化的立場」。

日銀7月底調升基準利率至0.25%的15年來高點，並暗示準備進一步提高借貸成本，但鷹派基調導致日圓匯率飆升，拖累東京股市暴跌，創下自1987年黑色星期一以來的最大單日跌幅，接著更連鎖引發全球股災，日銀總裁植田和男23日前往國會說明當時的利率決策。

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