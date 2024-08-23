快訊

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

超微研發中心設廠高雄 陳其邁今親口證實「在亞灣區」

圖解新光金併購案 台新金、中信金「聘禮」比一比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

植田和男放鷹！表明會繼續升息 怪日股跌是美國經濟降溫憂慮造成

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本央行總裁植田和男。美聯社
日本央行總裁植田和男。美聯社

日本央行總裁植田和男周五出席國會聽證會時說，7月升息是因為經濟形勢符合央行展望，他相信迄今為止的政策調整合適的，而如果經濟成長和通膨形勢符合預期，調整寬鬆政策的立場不會改變。他承諾將謹慎傳達日本央行的政策想法。

日圓兌美元匯價應聲升值0.32%至145.82。

植田表示，如果經濟和物價走勢符合其預測，央行已經做好升息的準備，同時會密切關注市場發展。他說，確定性上升，「我們調整貨幣寬鬆程度的基本立場就不會改變」，他也將對市場走勢及其對央行增長和物價預測、對風險看法的影響保持警惕。

植田並表示，對美國經濟的擔憂是引發市場動盪的一個關鍵因素，如今「過度」的擔憂已經得到修正。由於經濟指標疲弱，人們對美國經濟放緩感到擔憂，而這種擔憂「迅速蔓延」。同時，日本央行7月升息導致「日圓單邊下跌」的局面急劇逆轉。國內外市場仍不穩定，因此會對市場發展保持高度警惕。

升息 日本央行 植田和男

延伸閱讀

全球股市暴跌後…日央行總裁首次出席國會聽證會 投資人緊張

兩聯準會官員贊成不久後降息 以漸進、有條不紊方式推進

奧運效應 歐元區PMI勁揚

存股優勢策略五大優點 因應動盪市場

相關新聞

日旅遊局：七月訪日人數再創新高 陸遊客重回訪日外國客榜首

根據日經中文網報導，日本國家旅遊局（JNTO）21日公佈數據顯示，訪日遊客人數1月到7月累計突破2000萬人次，7月訪日...

「美股七雄」表現落後標普500指數其他成分股 為何是好兆頭 ？

「美股七雄」自第3季開始以來的股價表現，落後標普500指數成分股的其他493家公司，是近兩年來首見單季表現遜於其他成分股...

晶片業老將陳立武離開英特爾董事會 任職不到兩年

英特爾（Intel）在22日的申報資料揭露，兩年前進入該公司董事會協助扭轉頹勢的半導體產業老將陳立武（Lip-Bu Ta...

日本7月核心通膨持續加速 支持日銀繼續升息立場

日本總務省今（23）日公布的數據顯示，7月核心通膨率連續第三個月加速攀升，可能會讓日本銀行（央行）未來幾個月考慮進一步升...

植田和男放鷹！表明會繼續升息 怪日股跌是美國經濟降溫憂慮造成

日本央行總裁植田和男周五出席國會聽證會時說，7月升息是因為經濟形勢符合央行展望，他相信迄今為止的政策調整合適的，而如果經...

油價回升 金價跌破2,500美元關卡

國際原油價格周四（22日）反彈上漲1.5%，主要因為美國即將降息的預期，以及技術指標顯示近期跌勢過度。隨著美元止跌回升，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。