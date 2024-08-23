植田和男放鷹！表明會繼續升息 怪日股跌是美國經濟降溫憂慮造成

日本央行總裁植田和男周五出席國會聽證會時說，7月升息是因為經濟形勢符合央行展望，他相信迄今為止的政策調整合適的，而如果經濟成長和通膨形勢符合預期，調整寬鬆政策的立場不會改變。他承諾將謹慎傳達日本央行的政策想法。

日圓兌美元匯價應聲升值0.32%至145.82。

植田表示，如果經濟和物價走勢符合其預測，央行已經做好升息的準備，同時會密切關注市場發展。他說，確定性上升，「我們調整貨幣寬鬆程度的基本立場就不會改變」，他也將對市場走勢及其對央行增長和物價預測、對風險看法的影響保持警惕。

植田並表示，對美國經濟的擔憂是引發市場動盪的一個關鍵因素，如今「過度」的擔憂已經得到修正。由於經濟指標疲弱，人們對美國經濟放緩感到擔憂，而這種擔憂「迅速蔓延」。同時，日本央行7月升息導致「日圓單邊下跌」的局面急劇逆轉。國內外市場仍不穩定，因此會對市場發展保持高度警惕。