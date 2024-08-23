聽新聞
test
0:00 / 0:00
植田和男放鷹！表明會繼續升息 怪日股跌是美國經濟降溫憂慮造成
日本央行總裁植田和男周五出席國會聽證會時說，7月升息是因為經濟形勢符合央行展望，他相信迄今為止的政策調整合適的，而如果經濟成長和通膨形勢符合預期，調整寬鬆政策的立場不會改變。他承諾將謹慎傳達日本央行的政策想法。
日圓兌美元匯價應聲升值0.32%至145.82。
植田表示，如果經濟和物價走勢符合其預測，央行已經做好升息的準備，同時會密切關注市場發展。他說，確定性上升，「我們調整貨幣寬鬆程度的基本立場就不會改變」，他也將對市場走勢及其對央行增長和物價預測、對風險看法的影響保持警惕。
植田並表示，對美國經濟的擔憂是引發市場動盪的一個關鍵因素，如今「過度」的擔憂已經得到修正。由於經濟指標疲弱，人們對美國經濟放緩感到擔憂，而這種擔憂「迅速蔓延」。同時，日本央行7月升息導致「日圓單邊下跌」的局面急劇逆轉。國內外市場仍不穩定，因此會對市場發展保持高度警惕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言