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油價回升 金價跌破2,500美元關卡

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約黃金現貨價格22日跌破每英兩2,500美元關卡。路透
紐約黃金現貨價格22日跌破每英兩2,500美元關卡。路透

國際原油價格周四（22日）反彈上漲1.5%，主要因為美國即將降息的預期，以及技術指標顯示近期跌勢過度。隨著美元止跌回升，黃金價格跌破每英兩2,500美元關卡。

周四布蘭特原油期貨收漲1.17美元，或1.54%，報每桶77.22美元。美國西德州原油期貨上漲1.08美元，或1.5%，收報每桶73.01美元。

利率上升會增加借貸成本，從而減緩經濟活動，抑制對石油的需求。另由技術面看，技術指標顯示油價近期因為對美國經濟放緩和2025年前景疲弱的擔憂而引發的跌勢，過度了。例如西德州原油反彈1.5%，收於每桶73美元上方，22日之前連續四個交易日下跌，使得這檔期貨的相對強弱指數逼近超賣區域。

投資人正在關注石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能重新考慮在10月逐步解除部分減產計畫。不過OPEC+也說了，如有必要，可以暫停或撤銷增產計劃。

近期國際油價下跌，投資人對供給和需求都感到擔憂。國際能源署預期，即使OPEC+延後增產計畫，估計明年原油的庫存也會上升。全球最大原油進口國中國大陸的需求又持續走弱，這與對美國經濟的擔憂共同產生影響。周四的經濟數據也描繪了歐洲製造業的黯淡前景。

交易員現在正關注美國聯準會主席鮑爾在台北時間今天晚間，在傑克森洞的談話，希望為美國經濟狀況提供更多線索。

黃金市場也緊盯鮑爾談話，聯準會的利率政策牽動金價走勢。隨著周四美元反彈，黃金價格跌破2,500美元關卡。紐約黃金現貨價格收盤下跌1.11%至每英兩2,484.75美元。通常美元匯率疲軟對金價有利。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible說，黃金在22日之前三個交易日的表現令人難以置信，創下了歷史新高價，因此交易商自然會在這種走勢中獲利了結。

日內瓦MKS PAMP SA的金屬策略負責人Nicky Shiels表示，美元疲弱走勢停頓令近期黃金價格的一個推動力消失，技術指標顯示金價現在處於試探2,284美元一線的支撐位置。

道明證券大宗商品高級策略師Daniel Ghali指出，宏觀基金的倉位現在新冠疫情最嚴重時期以來的高峰，因此黃金「短線前景面臨重大風險」。

油價 金價 黃金

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