全球股市暴跌後…日央行總裁首次出席國會聽證會 投資人緊張

日本央行總裁植田和男周五將現身日本國會，接受議員兩場各兩個半小時的提問，分別是上午9時30分開始在下院，以及下午1時起在上院。此時距離美國聯準會主席鮑爾發表演說僅幾小時，觀察人士預計他將調整其言論的鷹派程度，承諾一旦央行的前景實現，會小心翼翼地提高利率。

這場聽證會在國會休會期間舉行，並不尋常，反映出部分議員對日本央行政策正常化進程，以及7月31日升息後金融市場動盪的擔憂。

全球股市的市值8月初短暫縮水6.4兆美元，市場將崩盤的部分責任怪在植田身上。他今天出席聽證會前，日圓兌美元匯價在隔夜走弱後於東京上午7時50分幾無變動。本周，日圓在144.46至148.05之間徘徊。如果市場將植田今天的發言解讀為鷹派，日圓可能抹去隔夜跌幅。

日本央行副總裁內田真一為平息市場動盪，曾公開承諾，央行不會在市場不穩定時升息。內田還說，央行「目前」應維持基準利率不變。自內田8月7日講話後，市場大多恢復平靜。

有鑒於此，市場參與者將解析植田今天的評論和語氣，仔細尋找他與內田釋出的訊號是否有任何微小的差異。根據本月稍早進行的調查，大多數經濟學家仍預期日本央行將在第4季或明年1月升息。

雖然植田的溝通普遍受到央行觀察人士和議員的好評，但他在某些場合也備受批判。今年4月，他的評論顯示對於日圓的快速疲軟沒什麼危機感。但在日本貨幣進一步下跌後，政府被迫干預市場以阻止頹勢。