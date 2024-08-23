美元反彈、日圓走貶 市場聚焦鮑爾傑克森洞談話

美元周四（22日）反彈，兌主要貨幣均走高。日圓兌美元匯價周四因而回貶，但今（23）日亞洲早盤又再微幅升值。匯市交易員正在等待美國聯準會主席鮑爾今天稍晚在傑克森洞全球央行年會的談話，以期獲得更多美國利率走向的指引。日銀總裁植田和男今天也將在國會報告上個月的升息決策。

日圓兌美元周四貶值0.74%至146.29日圓兌1美元，台北時間今天早上8:30左右反轉微漲0.17%至146.04。交易員表示，在植田和男和鮑爾談話之前，市場交投清淡。

根據彭博資訊報價，衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY）周四上漲0.46%至101.508。

美元兌歐元周四從13個月的低點回升，市場認為美元近期的疲態或略為過頭。富瑞全球外匯主管Brad Bechtel就說：「美元最近承受了很大的壓力，但我認為已經到了一個相當超賣的狀態。」他認為，歐洲和英國也面臨經濟成長前景疲軟和央行降息的問題，美元相對於這些貨幣的疲軟可能太過頭。

由於對美國經濟疲軟的擔憂和聯準會（Fed）即將降息的預期，美元指數周四前持續下跌了四個交易日。但經濟疲軟的程度，以及是否會推動Fed在9月會議上降息25個基點或50個基點，仍是個問題。

在7月就業報告顯示就業職位增幅低於預期、失業率意外上升之後，降息50個基點或更多的機率上升，但隨著其他數據顯示經濟增長好轉，這種可能性現又下降。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，交易員目前認為聯準會下月降息50個基點的機率為25%，低於周三時的38%；而降息25個基點的機率為75%。

交易員現在聚焦鮑爾周五在傑克森洞的發言，希望找到有關9月降息預期幅度以及此後每次會議是否都會降息的新線索。不過，路透指出，鮑爾可能不願給出太多細節，8月就業和通膨數據的公布時間，將在他今天的談話之後、9月17、18日Fed利率會議之前。

費城聯準銀行總裁哈克周四表示，只要數據表現符合他的預期，他就會同意9月降息，波士頓聯準銀行總裁柯林斯也暗示可能支持降息。