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新新併仍有變數？學者分析：新光金換股價低於市價 中信金搶親有機會

兩聯準會官員贊成不久後降息 以漸進、有條不紊方式推進

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）。路透
費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）。路透

美國聯邦準備理事會的兩位官員周四支持從9月開始降息，降息步伐應「漸進」、「有條不紊」。美國目前通膨率已從高點大幅回落，勞動市場也在降溫，但有一位決策者暗示他不急於放鬆貨幣政策。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）接受路透採訪時表示：「對我來說，除非從現在到那時，我們看到的數據出現意外，否則我認為需要啟動（降息）進程。我認為緩慢、有條不紊地降息是正確做法。」

他補充說，在決定下個月降息1碼還是2碼合適之前，他希望獲得更多訊息。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）也用了類似措辭，她接受福斯商業頻道訪問時暗示可能在下月政策會議支持降息，「我確實認為將很快就適宜開始放鬆政策」，並表示開始寬鬆時應循序漸進。

她強調沒有看到經濟中有任何「重大危險訊號」，她的關注焦點在於「繼續降低通膨的同時，保持健康的勞動市場」。

兩位決策者的觀點與立場較鷹派的堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）略有不同。他接受CNBC採訪時說：「9月（政策會議）之前，還會看到一些數據。我們有一些空間來考慮今後走向，坦率地說，我認為我們還有時間。」

他補充表示，「最近失業率上升『值得更深入的分析』，7月失業率升至4.3%。我將讓數據來指引我們......我同意幾位同僚的觀點，可能想在（通膨）達2%之前採取行動，但我認為持續朝向2%回落真的很重要。」

周三公布的聯準會7月30日至31日政策會議紀要顯示，幾位決策官員認為上月就有降息的理由，但「絕大多數人」認為在9月17-18日下次會議上開始放鬆貨幣政策可能合適。

聯準會青睞的通膨指標，個人消費支出物價指數（PCE）在7月年增2.5%，仍高於2%目標。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）。路透
波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）。路透

失業率 聯準會 通膨 降息

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