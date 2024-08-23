快訊

新新併仍有變數？學者分析：新光金換股價低於市價 中信金搶親有機會

台積電ADR下跌2.92% 較台北交易溢價11.85%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（22日）下跌2.92%，收在166.44美元，較台北交易溢價11.85%。費城半導體指數同日下跌3.44%。

周四美國股市三大指數全面下跌。道瓊工業指數下跌177.71點或0.43%，收在40,712.78點；標普500指數下跌50.21點或0.89%，收在5,570.64點；那斯達克指數下跌299.63點，或1.67%，收在17,619.35點。

台灣加權股價指數周四下跌89.06點，收在22,148.83點，台積電下跌0.73%，收在951.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 152.42 -4.98 150.00 +1.61

中華電 CHT 122.42 -0.65 124.00 -1.28

台積電 TSM 1,063.68 -2.92 951.00 +11.85

聯電 UMC 55.28 -2.70 55.90 -1.11

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

延伸閱讀

晶圓代工看旺 台積大贏家

台積電、輝達效應給信心 大咖建商甩開限貸令陰霾搶標地

黃鐙輝賣光台積電改買ETF0050 親吐「關鍵內幕」

「得不到同等回報」德媒質疑高額補貼歐積電 蕭茲：德國需要半導體

相關新聞

美失業微增估不影響降息 須看8月就業報告

美國最新一周首次及連續申領失業給付人數皆小幅增加，顯示勞動市場仍漸進式地降溫，由於人數變動不大，不會對聯準會（Fed）的...

兩聯準會官員贊成不久後降息 以漸進、有條不紊方式推進

美國聯邦準備理事會的兩位官員周四支持從9月開始降息，降息步伐應「漸進」、「有條不紊」。美國目前通膨率已從高點大幅回落，勞...

等待鮑爾談話 美債殖利率飆升 道瓊收跌177點、那指跌逾1%

隨著投資人準備迎接聯準會主席鮑爾在傑克森洞央行年度會議上的講話，史坦普500指數回落。

投機者眼中「免費午餐」 探究日本股市劇烈波動的背後

日本股市進行著歷史性的劇烈波動。在8月6日的東京股票市場，日經平均指數創出了歷史最大漲幅，不少觀點認為這是前一天下跌過多的報復性反彈。

日廠「擁抱國內競爭對手」本田和日產攜手進軍電動車 能與陸廠一較高下？

本田與日產汽車將在純電動汽車（EV）領域全面合作。合作領域除了EV核心零部件及車載軟體的通用化外，還將深入到電池供應鏈。

日本製鐵收購美國鋼鐵不容易 不只要「脫中」還要遊說對方員工？

日本製鐵為收購大型鋼鐵企業「美國鋼鐵（US Steel）」展開了攻勢。美國相關部門的審查可能持續到11月美國總統選舉之後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。