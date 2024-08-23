台積電ADR下跌2.92% 較台北交易溢價11.85%
台積電ADR周四（22日）下跌2.92%，收在166.44美元，較台北交易溢價11.85%。費城半導體指數同日下跌3.44%。
周四美國股市三大指數全面下跌。道瓊工業指數下跌177.71點或0.43%，收在40,712.78點；標普500指數下跌50.21點或0.89%，收在5,570.64點；那斯達克指數下跌299.63點，或1.67%，收在17,619.35點。
台灣加權股價指數周四下跌89.06點，收在22,148.83點，台積電下跌0.73%，收在951.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 152.42 -4.98 150.00 +1.61
中華電 CHT 122.42 -0.65 124.00 -1.28
台積電 TSM 1,063.68 -2.92 951.00 +11.85
聯電 UMC 55.28 -2.70 55.90 -1.11
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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