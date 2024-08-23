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新新併仍有變數？學者分析：新光金換股價低於市價 中信金搶親有機會

美三大股指均收低 交易員押注鮑爾將給激進降息預期潑冷水

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國三大股指周四均收低，科技股造成拖累。路透
美國三大股指周四均收低，科技股造成拖累。路透

美國三大股指周四均收低，標普在拉近厤史點後失去動力，超大型科技股遭拋售，交易員押注聯準會主席鮑爾將對市場的激進降息預測潑冷水。

道瓊工業指數下跌177.71點，或0.43%，至40,712.78點。標普500指數下跌50.21點，或0.89%，收5,570.64點；那斯達克綜合指數下跌299.63點，或1.67%，以17,619.35點做收。

「美股七雄」給科技股重鎮那斯達克指數造成最大拖累。輝達（Nvidia）和英特爾分別下跌3.7%和6.1%。

Horizon Investments投資長Scott Ladner稱：「似乎沒有任何明確的催化劑來推動這次拋售。人們可能是想在下周輝達財報發布前稍微平倉，或者在明天鮑爾在傑克森洞發表講話前避險。」

全球主要央行決策者齊聚杰克森洞，參加一年一度的經濟研討會。投資人將高度關注鮑爾周五講話，以尋找有關美國聯準會寬鬆政策周期時間和程度的線索。投資人普遍預期聯準會將在9月降息，但對降息幅度存在分歧。

Ladner稱，鮑爾將向市場保證9月降息，但對降息1碼還是2碼三緘其口，可能試圖引導市場傾向於1碼。他補充說：「他將表示，預計開始時比較緩慢，但也會強調，如果確實看到勞動市場進一步疲軟，可以加快速度。」

繼周三大幅下修業人數基準後，美國初次請領失業金人數增加的消息似乎證實了勞動市場不如預期強勁，正逐步趨軟。這緩解了市場對經濟衰退的擔憂，同時也為聯準會在即將召開的9月政策會議上降息25個基點提供了理由。

堪薩斯城聯準銀行總裁施密德、波士頓聯準銀行總裁柯林斯和費城聯準銀行總裁哈克在周四的發言中也表達了同樣的觀點，他們都暗示不久將開始降息。

CBOE市場波動率指數（VIX）一度突破18點，創下一周來盤中新高，之後收在17.56點。

在標普500指數的11大類股裡，科技股下跌 2.1%的跌幅最大。房地產股領漲。

個股方面，Snowflake上調了全年營收預測。儘管如此，這家數據雲端分析公司的股價仍大跌14.7%，因其利潤率預測保持不變。

Zoom Video Communications上調全年營收預測，股價大漲13.0%。

Advance Auto Parts下調年度利潤預測，股價重挫17.5%。

指數 聯準會 鮑爾

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